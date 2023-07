FPÖ - Nepp: Ottakring-Mord ist Folge der Willkommenspolitik der Ludwig-SPÖ

Wien muss die Abschiebehauptstadt Europas werden

Wien (OTS) - „Der tragische Mord an einer 28-jährigen Frau in Wien Ottakring ist die Folge der Willkommenspolitik der SPÖ unter Bürgermeister Ludwig. Aber auch ÖVP-Bundeskanzler Nehammer und sein Innenminister Karner sind nicht in der Lage unsere Grenzen zu schützen und tragen eine große Mitverantwortung. Wenn die Ludwig-SPÖ weiterhin Sozialmigranten aus aller Herren Länder mit Geldgeschenken nach Wien lockt und die Nehammer-ÖVP sie über die Grenzen lässt, werden wir schon bald ähnliche Zustände wie in Frankreich erleben. Die rot-schwarz-grüne Integrationspolitik ist gescheitert. Wien muss endlich die Abschiebehauptstadt Europas werden“, so der Wiener FPÖ-Obmann Stadtrat Dominik Nepp in einer ersten Stellungnahme.

