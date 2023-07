VP-Taborsky ad Brunnenviertel: Die Realität holt Kritiker wieder einmal ein

28-jährige Frau erstochen, syrischer Staatsbürger (35) dringend tatverdächtig

Wien (OTS) - Heute, am Montag, wurde das Grätzl um den Brunnenmarkt erneut zum Ort eines tragischen Verbrechens: „Die Ermittlungen nach dem Mord an einer 28-jährigen Frau laufen. Unter dringendem Tatverdacht steht ein syrischer Staatsbürger – die mutmaßliche Tatwaffe ist wieder ein Messer. Wir haben Vertrauen, dass die Polizei diesen tragischen Fall lückenlos aufklären wird“, so der Sicherheitssprecher der Wiener Volkspartei, Gemeinderat Hannes Taborsky.



In den letzten Wochen und Monaten wurde die Wiener Volkspartei sehr hart von linken Meinungseliten kritisiert. Die aufgezeigten gesellschaftlichen Probleme in den Wiener Problemvierteln würden gar nicht existieren und kulturelle Vielfalt sei in Wien das Gebot der Stunde. „Im Brunnenviertel in Wien-Ottakring gibt es aktuell eher vielfältige Probleme statt einer kulturellen Vielfalt. Wer echte Probleme in Wien anspricht, gerät ins Fadenkreuz von Meinungsmachern, die Probleme lieber schönfärben“, so Taborsky und weiter: „Als Wiener Volkspartei stehen wir klar auf der Seite der Menschen die tagtäglich arbeiten, sich an die Gesetze halten und unsere Werte und Grundsätze respektieren. Denn gerade in den Problem-Vierteln haben sich diese Menschen verdient in Sicherheit zu arbeiten und zu leben.“



„Das Brunnenviertel ist, neben vielen anderen Brennpunkten in Wien, ein Sinnbild der von der Wiener SPÖ zu verantwortenden Integrationspolitik. Ethnische Communitys schotten sich hier ab und leben, ohne eine Notwendigkeit sich kulturell und sozial in die Wiener Mehrheitsgesellschaft zu integrieren, weiter. Wo das hinführt, wissen wir bereits von anderen europäischen Großstädten wie Berlin-Neukölln oder Paris“, so Taborsky weiter.



"Das subjektive Sicherheitsgefühl der Wienerinnen und Wiener sinkt kontinuierlich – Schuld daran ist vor allem das Entstehen von Parallel- und Gegengesellschaften. Während die Wiener SPÖ und die NEOS weiterhin wegschauen, werden wir als Volkspartei hinschauen und aktiv Lösungen anbieten. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht darauf, sich in allen Teilen unserer Stadt sicher zu fühlen", so Taborsky abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at