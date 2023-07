ORF Vorarlberg geht auf Sommertour

Das Team des ORF Vorarlberg ist mit all seinen Medien vier Wochen dort, wo die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger den Sommer genießen

Wien (OTS) - Von 7. bis 28. Juli 2023 geht das Team des ORF Vorarlberg jeden Freitag auf Tour. Die erste Station ist am 7. Juli bei der großen Award-Show des ORF-Vorarlberg-Musikpreises „Sound@V“ am Gelände des Poolbar Festivals in Feldkirch. Weiter geht es am 14. Juli zur Beach-Bar direkt am Bodensee in den Bregenzer Seeanlagen. In der dritten Woche macht das Team beim Weinfest am Kirchplatz in Hohenems Halt. Schließlich gibt es die perfekte Erfrischung am 28. Juli bei den Baggerseen in Rankweil-Brederis. Los geht es jeweils um 16.00 Uhr.

Multimedialer Sommermix

Die heißesten Themen des Sommers, die coolsten Erfrischungen im Juli und die Ferien-Highlights in Vorarlberg werden Themen sein. ORF Radio Vorarlberg meldet sich an den vier Freitagen live in der Sendung „Radio Vorarlberg am Nachmittag“ von 16.00 bis 20.00 Uhr. „Vorarlberg heute“ berichtet an diesen Tagen um 19.00 Uhr in ORF 2 V, auf vorarlberg.ORF.at gibt es die besten Bilder und auf den Social-Media-Kanälen Facebook (ORF Vorarlberg) und Instagram (orfvorarlberg) werden Eindrücke von den besuchten Events gepostet.

Zusätzlich sind alle Besucherinnen und Besucher eingeladen, für die diesjährigen Sommergespräche des ORF Vorarlberg unter dem Motto „Jede Stimme zählt“ Politik-Luft zu schnuppern und ihre Meinung zum politischen Geschehen im Land zu äußern: hinter einem Redepult und in professionellem Branding, interviewt von ORF-Vorarlberg-Redakteur Emanuel Broger – eben mit allem, was zu einem richtigem Politikleben dazugehört.

ORF Vorarlberg-Team persönlich treffen

Mit der Kamera ist „Vorarlberg heute“-Society-Lady Karin Stecher vor Ort. Vanessa Schelling und Flora Wüstner haben das Radio-Vorarlberg-Mikrofon dabei und das Social-Media-Team versorgt alle Fans und Follower mit aktuellen Posts. Das Team des ORF Vorarlberg freut sich bei seiner Sommertour über zahlreiche persönliche Begegnungen und viel Spaß mit dem Publikum. Der Eintritt ist bei allen Stationen frei.

ORF-Vorarlberg-Sommertour jeweils Freitag ab 16.00 Uhr

7. Juli: Award-Show ORF-Vorarlberg-Musikpreis „Sound@V“ in der Poolbar Feldkirch

14. Juli: Beach-Bar in den Bregenzer Seeanlagen

21. Juli: Weinfest am Kirchplatz in Hohenems

28. Juli: Baggerseen in Rankweil-Brederis

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit all unseren Medien wollen wir das ganze Jahr über möglichst nahe bei unserem Publikum sein. Die Sommertour des ORF Vorarlberg ermöglicht darüber hinaus auch noch ein persönliches Kennenlernen des Teams und der Medien.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Wir sind im ganzen Land unterwegs und feiern mit unserem Publikum den Sommer – darauf freuen wir uns riesig! Es wird aber auch über Politik geredet:

Wir sind für die ORF-Vorarlberg-Sommergespräche auf der Suche nach Menschen, die uns sagen, was sie als Politiker bzw. Politikerin als erstes ändern würden im Land. Wem etwas unter den Nägeln brennt:

Nichts wie ab auf die ,Jede Stimme zählt‘-Bühne!“

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at