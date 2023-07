European University: Finanzierung bis 2027 sichergestellt

FH St. Pölten leitet mit E³UDRES² eine Allianz aus 9 europäischen Hochschulen

Mit unserem Fokus auf die Konzepte von Engaged & Entrepreneurial Universities, auf praxisbezogene Aus- und Weiterbildung, angewandte Forschung und einen intensiven Wissensaustausch mit zahlreichen Stakeholdern und insbesondere mit unserem Schwerpunkt auf die Förderung von Smart & Sustainable European Regions ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, unsere European University E³UDRES² europaweit als Best Practice zu positionieren. Die Verlängerung der Förderung ist eine wichtige Anerkennung unserer bisherigen gemeinsamen Arbeit. Sie gibt uns die Möglichkeit, E³UDRES² im Sinn der Zielsetzungen der EU-Kommission zu einer vollwertigen Europäischen Universität weiter zu entwickeln und maßgeblich zur Stärkung des Europäischen Hochschul-, Forschungs- und Innovationsraums beizutragen Hannes Raffaseder, Leiter der European University und Geschäftsführer der FH St. Pölten 1/4

Ich freue mich sehr, dass die von der FH St. Pölten koordinierte European University Allianz E3UDRES2 von der Europäischen Kommission für die Weiterfinanzierung ausgewählt wurde. Die FH St. Pölten ist aufgrund der ausgezeichneten Verankerung in der Region geradezu prädestiniert, gemeinsam mit den Partnerhochschulen innovative Konzepte für eine zukunftsorientierte Hochschule zu entwickeln und zu erproben. Die vielfältigen Aktivitäten in den Bereichen Lehre, Forschung und Entwicklung sowie Wissenstransfer machen die FH St. Pölten zu einer regionalen Wissens- und Innovationsdrehscheibe und einer wesentlichen Partnerin für Wirtschaft und öffentliche Einrichtungen bei der Bewältigung von Herausforderungen. Ich gratuliere der FH St. Pölten zu diesem großartigen Erfolg Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek 2/4

Die Verlängerung der European University bis 2027 ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung Niederösterreichs als Innovationsstandort. Mit diesem Erfolg macht die Fachhochschule St. Pölten einmal mehr international auf sich und das Hochschulland Niederösterreich aufmerksam. Ich gratuliere allen Projektbeteiligten zu dieser hervorragenden Bestätigung ihrer Arbeit. Das ist ein tolles internationales Echo für das Bundesland LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf 3/4

Die Zusage der Kommission hinsichtlich der Verlängerung der European University St. Pölten ist nicht nur eine Bestätigung für die geleistete Arbeit, sondern stellt auch die wachsende Bedeutung der FH St. Pölten im europäischen Hochschulraum unter Beweis. Mit der European University St. Pölten können wir die ambitionierten Pläne für die Hochschule und die Region weiter vorantreiben Matthias Stadler, Bürgermeister der Stadt St. Pölten 4/4

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Die FH St. Pölten und ihre Partner haben gemeinsam mit ihrem ambitionierten Antrag die EU-Kommission überzeugt: Die European University E³UDRES² wird bis 2027 verlängert und mit Fördermitteln in der Höhe von rund 14,4 Millionen Euro unterstützt. Hauptaugenmerk der nächsten Phase liegt in der Intensivierung der bestehenden Zusammenarbeit der mittlerweile 9 Partnerhochschulen.



St. Pölten, 03.07.2023 – Als eine von nur zwei österreichischen Hochschulen überhaupt hat die FH St. Pölten 2020 die Leitung einer europäischen Hochschulallianz übernommen. „Mit unserem Fokus auf die Konzepte von Engaged & Entrepreneurial Universities, auf praxisbezogene Aus- und Weiterbildung, angewandte Forschung und einen intensiven Wissensaustausch mit zahlreichen Stakeholdern und insbesondere mit unserem Schwerpunkt auf die Förderung von Smart & Sustainable European Regions ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, unsere European University E³UDRES² europaweit als Best Practice zu positionieren. Die Verlängerung der Förderung ist eine wichtige Anerkennung unserer bisherigen gemeinsamen Arbeit. Sie gibt uns die Möglichkeit, E³UDRES² im Sinn der Zielsetzungen der EU-Kommission zu einer vollwertigen Europäischen Universität weiter zu entwickeln und maßgeblich zur Stärkung des Europäischen Hochschul-, Forschungs- und Innovationsraums beizutragen“ , betont Hannes Raffaseder, Leiter der European University und Geschäftsführer der FH St. Pölten.

Bund, Land und Stadt gratulieren

„Ich freue mich sehr, dass die von der FH St. Pölten koordinierte European University Allianz E3UDRES2 von der Europäischen Kommission für die Weiterfinanzierung ausgewählt wurde. Die FH St. Pölten ist aufgrund der ausgezeichneten Verankerung in der Region geradezu prädestiniert, gemeinsam mit den Partnerhochschulen innovative Konzepte für eine zukunftsorientierte Hochschule zu entwickeln und zu erproben. Die vielfältigen Aktivitäten in den Bereichen Lehre, Forschung und Entwicklung sowie Wissenstransfer machen die FH St. Pölten zu einer regionalen Wissens- und Innovationsdrehscheibe und einer wesentlichen Partnerin für Wirtschaft und öffentliche Einrichtungen bei der Bewältigung von Herausforderungen. Ich gratuliere der FH St. Pölten zu diesem großartigen Erfolg“ , so Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek.

„Die Verlängerung der European University bis 2027 ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung Niederösterreichs als Innovationsstandort. Mit diesem Erfolg macht die Fachhochschule St. Pölten einmal mehr international auf sich und das Hochschulland Niederösterreich aufmerksam. Ich gratuliere allen Projektbeteiligten zu dieser hervorragenden Bestätigung ihrer Arbeit. Das ist ein tolles internationales Echo für das Bundesland“ , so LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.

„Die Zusage der Kommission hinsichtlich der Verlängerung der European University St. Pölten ist nicht nur eine Bestätigung für die geleistete Arbeit, sondern stellt auch die wachsende Bedeutung der FH St. Pölten im europäischen Hochschulraum unter Beweis. Mit der European University St. Pölten können wir die ambitionierten Pläne für die Hochschule und die Region weiter vorantreiben“ , betont Matthias Stadler, Bürgermeister der Stadt St. Pölten.

Lesen Sie hier die ausführliche Presseaussendung.

Rückfragen & Kontakt:

Jakob Leissing

Fachhochschule St. Pölten GmbH

Campus-Platz 1, 3100 St. Pölten

M: + 43 (0) 676 847 228-288

E: jakob.leissing @ fhstp.ac.at

I: www.fhstp.ac.at