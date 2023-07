Neuerliche Förderung der Europäischen Kommission für die europäische Hochschulallianz Circle U.

Circle U.-Mitglied Universität Wien freut sich über neuerliche Förderung der Europäischen Kommission für die europäische Hochschulallianz

Wien (OTS) - Die Entscheidung für "Circle U. 2030", ein neues vierjähriges Projekt, das von Erasmus+ 2023 für europäische Universitäten gefördert wird, ist eine Anerkennung der Errungenschaften, Bemühungen und Ambitionen der Circle U. Mit einer Fördersumme von 12,8 Millionen Euro verfolgt Circle U. weiterhin das Ziel die "Universität von morgen" zu schaffen. Die Universität Wien ist Circle U. Anfang 2022 beigetreten und freut sich nun auf "neue Wege der Zusammenarbeit in Bildung und Forschung und auf das Vorantreiben der Internationalisierung in diesen Bereichen", erklärt Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien.

Die europäische Hochschulallianz Circle U. ist ein Vorhaben von neun forschungsintensiven Universitäten aus ganz Europa: die Universität Wien, die Universität Aarhus, die Humboldt-Universität zu Berlin, die Université Paris Cité, die Universität Belgrad, die UCLouvain, die Universität Oslo, die Universität Pisa und das King’s College London. Circle U. ist eine von 44 Hochschulallianzen, die in den vergangenen Jahren unter der europäischen Leuchtturm-Initiative "Europäische Hochschulen", Förderung erhielten. Am 3. Juli 2023 verkündete die Europäische Kommission die Genehmigung des Projekts "Circle U. 2030", wodurch die Universität Wien (gemeinsam mit der Universität Pisa) von der europäischen Förderung profitieren und das Engagement in der Allianz verstärken kann.

"Wir sind sehr erfreut darüber, dass die Europäische Kommission die Hochschulallianz Circle U. für weitere vier Jahre mit 12,8 Millionen Euro unterstützen wird", sagt Sebastian Schütze, Rektor der Universität Wien. "Nach unserem Beitritt zu Circle U. Anfang 2022, als das Pilotprojekt bereits die Halbzeit erreicht hatte, freut sich die Uni Wien jetzt darauf, die nächsten Schritte in Richtung einer zugänglichen und inklusiven europäischen Universität zu gehen, die unserer Wissenschafts- und studentischen Community spannende Möglichkeiten bietet."

"Das Projekt Circle U. 2030 beruht auf unserer gemeinsamen Vision und der intensiven Zusammenarbeit zwischen unseren neun Institutionen und ihren Studierenden und Mitarbeiter*innen. Die Universität Wien sieht ein enormes Innovationspotenzial in der Allianz, das neue Wege der Zusammenarbeit in Bildung und Forschung eröffnen und die Internationalisierung in diesen Bereichen vorantreiben wird", so Schütze.



