Volkshilfe NÖ: Golf-Turnier bringt 18.400 Euro für Menschen in Not

3. Golf-Turnier zugunsten des Löwenherz-Fonds im GC Adamstal

Wiener Neustadt/Ramsau (OTS) - Das 3. Golf Turnier zugunsten des Löwenherz-Fonds der Volkshilfe Niederösterreich unter der sportlichen Leitung von Nikolas Ambrozy fand am Fr, 30. Juni 2023 im GC Adamstal statt. Die Spenden werden für Menschen in Not in Niederösterreich verwendet.

Seit über 13 Jahren wird der Löwenherz-Fonds durch die Reinerlöse unterschiedlicher Aktivitäten wie Löwenherz-Gala, Löwenherz-Auktion und nun zum dritten Mal auch vom Löwenherz-Golf-Turnier gespeist. Bisher schüttete er über 415.000 Euro aus.

„Die gestiegenen Mieten, hohe Lebensmittel- und Energiepreise führen dazu, dass Hilfe aus dem Löwenherz-Fonds weiterhin verstärkt benötigt wird“, so Volkshilfe Präsident Prof. Ewald Sacher, „jeder Euro zählt.“

Das Turnier fand in Gedenken an den kürzlich überraschend verstorbenen Initiator und Turnierdirektor KommR Paul Ambrozy statt. „Ohne Paul Ambrozy gäbe es das Turnier nicht“, so Sacher.

Gespielt wurde auf dem Kurs Championship. Der Gesamtsieg der Bruttowertung ging an Anna Wichtel (GC Spillern), gefolgt von Günther Sauberer (Golfclub Haugschlag-Waldviertel), der die Bruttowertung bei den Herren gewann. In der Gruppe Netto A siegte Nikolas Ambrozy (Golfclub Haugschlag-Waldviertel), in der Gruppe Netto B Roman Jäger (Diamond Country Club) und Netto C Michael Fehervary (Golfclub Gut Richardhof).

Wir danken unseren zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern des Turniers, insbesondere den Hauptsponsoren Arval Austria, Wiener Städtische Versicherung, Hutchinson 3 und Tersus Handel.

Weitere Infos & Fotos: www.noe-volkshilfe.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Niederösterreich / SERVICE MENSCH GmbH

Beatrix Dunkl, Tel. 02622 / 82200-6920

beatrix.dunkl @ noe-volkshilfe.at

http://www.noe-volkshilfe.at