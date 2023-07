Einladung: VGT-Aktion zu Mastrinder Vollspaltenboden in Klagenfurt

Dienstag mittag präsentieren Aktivist:innen 2 lebensgroße Stierfiguren auf einem echten, ausrangierten Rinder-Vollspaltenboden und auf Stroh.

Klagenfurt (OTS) - Auch bei Mastrindern gibt es die Haltung auf einstreulosem Vollspaltenboden in Österreich, sogar bei 70 %. Der VGT tourt gerade durch Österreich und macht jetzt in Kärnten Station. In jedem Bundesland gibt es die Auftaktaktion zur bundesweiten Kampagne mit dem Ziel, die Haltung von Mastrindern auf Vollspaltenboden zu beenden. Gezeigt werden 2 lebensgroße Stierfiguren auf einem echten, ausrangierten Vollspaltenboden für Rinder und als Alternative auf Stroh.

VGT-Aktion zu Mastrinder Vollspaltenboden in Klagenfurt

2 lebensgroße Stierfiguren werden auf einem echten, ausrangierten Rinder-Vollspaltenboden und auf Stroh präsentiert.



Datum: 04.07.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Heuplatz 5, 9020 Klagenfurt, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2023/news20230703ff_3.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

https://vgt.at