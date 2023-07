Bühne frei für den ORF-Vorarlberg-Musikpreis „Sound@V“ 2023

Preisverleihung bei der großen Award-Show am 7. Juli in Feldkirch

Wien (OTS) - Die Jury hat getagt, die Fans haben gevotet – nun stehen sie fest: Die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Musikpreises „Sound@V“ des ORF Vorarlberg. Am 7. Juli 2023 findet die mit großer Spannung erwartete Award-Show beim Poolbar Festival in Feldkirch statt. Die Trophäen und das Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro in den vier Haupt- (Pop/Rock, Alternative/Singer-Songwriter, Open Pool und Newcomer presented by AKM/aume) und drei Sonderkategorien (Mundart, Publikumsliebling und Lebenswerk) werden dann an die besten Vorarlberger Musikerinnen und Musiker 2023 überreicht.

Lebenswerk an Veronika Ess

Eine Preisträgerin wird bereits jetzt verkündet: Die Feldkircherin Veronika Ess erhält heuer den Musikpreis „Sound@V“ für ihr Lebenswerk. Die ehemalige Konzertveranstalterin hat in ihrer Karriere Musikerinnen und Musiker wie Bryan Adams, die Kelly Family oder die Toten Hosen nach Vorarlberg geholt. Angefangen hat alles, als ihr Bruder Josef Ess vor 45 Jahren sein erstes Plattengeschäft – den „Musikladen“ – eröffnet hat. Seine Musikbegeisterung sprang auf die jüngere Schwester über. Neben dem Verkauf von Schallplatten an mehreren Standorten in Österreich hat das Geschwisterpaar bald die ersten Konzerte organisiert und zählte schnell zu den wichtigsten heimischen Veranstaltern.

Bunte Show mit viel Musik

Die feierliche Preisverleihung aller „Sound@V“-Awards 2023 findet am Freitag, dem 7. Juli, um 20.15 Uhr bei der großen Show im Rahmen des „Poolbar Festivals“ in Feldkirch statt. Das Publikum darf sich auf einen bunten Mix aus viel Live-Musik, spannenden Interviews, Auszeichnungen und Band-Porträts freuen. Musik-Acts wie Prinz Grizzley, PUMA, Paul Rohde, Miss Weirdy, VANJA und viele mehr werden live zu erleben sein. Durch den Abend führen Inés Mäser und Dominic Dapré von ORF Radio Vorarlberg.

Der „Sound@V“ und seine starken Partner

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem „Wann & Wo“ und dem „Poolbar Festival“ durchgeführt. Seit März dieses Jahres haben 72 Vorarlberger Bands und Soloacts ihre Bewerbung für den Musikpreis „Sound@V“ 2023 des ORF Vorarlberg eingereicht, 16 davon wurden als Finalisten nominiert. Eine international besetzte Fachjury und das Publikum mittels Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at haben gemeinsam entschieden, wer die Gewinnerinnen und Gewinner beim „Sound@V“ 2023 sind.

Hochkarätige Expertenrunde

Mit Josef Winkler ist die fünfköpfige „Sound@V“-Jury komplett. Der renommierte bayrische Musikjournalist schreibt unter anderem für den Musikexpress oder die taz und ist Chefredakteur des von ihm mitbegründeten Magazins MUH. Zudem ist er für den Bayerischen Rundfunk tätig und hat an mehreren Buchprojekten wie der deutschen Fassung der Bandbiografien von Pink Floyd oder Wir sind Helden mitgearbeitet. Neben Winkler ist die Top-Jury mit dem Wiener Sänger Josh., dem aus Südtirol stammenden Pop-Duo Nora Pider und Julian Angerer alias ANGER, sowie Susi Ondrušová, Chefin der Musikwortredaktion beim Radiosender FM4, besetzt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Vorarlberger Musikszene ist super aufgestellt. Bei der ,Sound@V‘-Award-Show lassen wir die vielseitigen Bands und Solo-Acts hochleben.“

Stefan Höfel, Team „Sound@V“ des ORF Vorarlberg: „Wie immer wird es eine Show mit ganz viel Live-Musik, der ein oder anderen Freudenträne und super Stimmung werden.“

Award-Show für den ORF-Vorarlberg-Musikpreis „Sound@V“:

7. Juli 2023, 20.15 Uhr

im Rahmen des Poolbar Festivals

Altes Hallenbad, Feldkirch

Einlass: 19.00 Uhr

Beginn: 20.15 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Ab 20.15 Uhr live bei ORF Radio Vorarlberg und auf vorarlberg.ORF.at

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at