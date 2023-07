ARTE-Streamingtipps für die erste Julihälfte: Haus Kummerveldt, Masha on Russia - Prigoschin vs. Putin, Auto-Tune - Die gepimpte Stimme, Die Versace-Saga, u.v.m. (FOTO)

Strasbourg (ots) - KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Schwerpunkt Summer of Brothers & Sisters

Haus Kummerveldt

web only | Serie, 6 x 20 Min. I Online verfügbar vom 6. Juli 2023 bis 4. Juli 2026

Zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs fühlt sich Luise von Kummerveldt zur Schriftstellerin geboren und arbeitet fleißig an ihrem ersten Manuskript. Doch die patriarchalischen Strukturen machen ihr das Leben schwer, ebenso ihr engstirniger Bruder Veit. Und das Geheimnis um den Tod ihrer Schwester Ida. - Höchste Zeit, aufzubegehren!

Rurangi - Flucht

web only | Serie, 5 x 18 Min. | Online verfügbar vom 14. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

Als sein Freund Andrew, ein professioneller Rugbyspieler, der seine Homosexualität verheimlicht hatte, Selbstmord begeht, verlässt der Transgender-Aktivist Caz Davis abrupt Auckland und kehrt nach Rurangi zurück, seiner abgelegenen und politisch gespaltenen Heimatstadt - auch in der Hoffnung, eine Beziehung zu seinem entfremdeten Vater aufzubauen, den er seit seiner Transition nicht mehr gesehen hat...Die neuseeländische Serie wurde 2022 bei den Internationalen Emmy Awards als "Beste Kurzserie" ausgezeichnet.

Tom Cruise: Mann mit zwei Missionen

Dokumentation I Online verfügbar vom 9. Juli bis 14. August 2023

Mit seinem Film "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" avancierte Tom Cruise zum Weltstar. Nach vierzig Jahren spielt er immer noch in Hollywoods oberster Liga. Cruise arbeitete mit zahlreichen Starregisseuren wie Stanley Kubrick und Martin Scorsese zusammen. Er gilt als der große Actionstar Hollywoods, privat ist seine Person aber nicht unumstritten.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Das rechte Leben - Eine Jugend in Polen

Dokumentation I Online verfügbar vom 5. Juli bis 2. Oktober 2023

Der 22-jährige Antek wächst in einem tief religiösen und rechtsradikalen Umfeld in Polen auf - Katholizismus und Nationalismus bestimmen seine Welt. Eine Welt, in der Sex vor der Ehe genauso streng verboten ist wie Homosexualität. Doch als Antek sich verliebt, kommen ihm Zweifel. Es stellt sich die Frage nach seiner wahren Heimat: Ist es die Nation? Die Bruderschaft? Oder die Liebe?

Masha on Russia: Prigoschin vs. Putin - der Wagner-Aufstand im russischen Staats-TV

Sonderausgabe I Ab sofort online verfügbar

In dem Video "Prigoschin vs.Putin" seziert die Exiljournalistin Masha Borzonova die Staatspropaganda im Fernsehen und in den sozialen Medien - an einem historischen Wochenende, an dem der russischen Propaganda die Worte fehlten. Dem ARTE-Publikum ist Masha Borzunova bekannt als Host von "Fake News" und aus TRACKS East.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Auto-Tune - Die gepimpte Stimme

Webreihe, 6 x 8 Min. I Online vom 4. Juli 2023 bis 19. Juli 2025

Besonders in der Rap-Szene ist die Software Auto-Tune, die der digitalen Korrektur falscher Noten dient, weit verbreitet und hat für einen musikalischen Umbruch gesorgt. Die 6-teilige Webserie befragt mehrere Generationen von Künstlern, Produzenten und Tontechnikern und blickt auf die Einführung und Entwicklung von Auto-Tune zurück.

Die Versace-Saga

Dokumentation I Online vom 7. Juli 2023 bis 25. Oktober 2023

Ende der 1970er Jahre gründet Gianni Versace ein kleines Familienunternehmen, das binnen weniger Jahre ein global agierendes Modeimperium werden sollte. Sein älterer Bruder wacht über die Finanzen und seine Schwester Donatella unterstützt ihn bei der künstlerischen Ausrichtung. ARTE mit einer Doku über Ruhm und Tragödie der Familie Versace.

African Styles

Dokumentation I Online vom 2. Juli 2023 bis 7. Juli 2024

In den Metropolen Afrikas und der Diaspora setzt eine junge Modedesign-Avantgarde mit provokanten und visionären Entwürfen Trends. Endlich wird Mode Made in Afrika sichtbar. Ob Street Style oder Haute Couture: Mit avantgardistischen Entwürfen setzen sie alte afrikanische Stoffe und Textiltechniken wieder in Wert, produzieren sozial und ökologisch nachhaltig und stehen für ein neues, modernes und selbstbewusstes Afrika.

ARTE CONCERT

Beethovens 9. Sinfonie live von der Piazza San Marco in Venedig auf ARTE Concert

Open-Air | Livestream auf ARTE Concert am 8. Juli 2023, ab 21.00 Uhr

Am Samstag, den 8. Juli 2023 überträgt ARTE Concert live ab 21.00 Uhr Beethovens 9. Sinfonie, unter der musikalischen von Juraj Valcuha mit dem Chor und dem Orchester des weltberühmten Teatro La Fenice. Das Open-Air auf dem beeindruckenden Markusplatz in Venedig ist ein Konzerterlebnis für alle Klassikfans. Noch mehr Klassikhöhepunkte gibt es auf:arte.tv/klassik

WISSENSCHAFT

Behind the Story - "Werden wir mehr Drogen nehmen?"

Live auf Twitch

Live am 3. Juli 2023, um 21.00 Uhr

"Behind the Story" ist das neue Watchparty-Format von ARTE auf Twitch, gehostet von Dr. Julia Schnetzer. Sie ist promovierte Meeresbiologin, Science Slammerin und Sachbuchautorin. Heute Abend streamt sie zusammen mit ihren Gästen - und dem Twitch-Publikum über den Chat - Ausschnitte aus der Dokumentation "Werden wir mehr Drogen nehmen?" aus der Wissensserie "42 - Die Antwort auf fast alles" und diskutiert mit ihnen Fragen zu unserem Umgang mit Drogen. Hier geht's zur vollen Doku. Ein Best-of ist ein paar Tage später auf dem ARTE-YouTube-Channel verfügbar.

