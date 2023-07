ÖGB-Reischl: „Qualifizierung von Arbeitssuchenden muss der Vermittlung gleichgestellt werden”

Vollzeitbeschäftigung für Frauen erfordert auch den Ausbau der Kinderbetreuung in ganz Österreich

Wien (OTS) - Die Arbeitslosenzahlen vom Juni zeigen, dass auch wieder mehr Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen sind. „Umso wichtiger ist die Zusage von Bundesminister Martin Kocher, auch weiterhin Frauen im AMS überproportional fördern zu wollen”, sagt Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin im ÖGB. Das ist eine langjährige Forderung des ÖGB und „es ist notwendig, dass diese weiterhin gilt. Auch das Bekenntnis in den von Kocher präsentierten Zielvorgaben, dass das AMS weiterhin beim Thema Gleichstellung von Frauen am Arbeitsmarkt eine aktive Rolle übernehmen will, indem es verstärkt in Vollzeitbeschäftigung vermitteln will, beurteilen wir positiv. Dafür muss aber endlich die notwendige Kinderbetreuung in Österreich geschaffen werden!”, so Reischl.

Kritisch sieht Reischl, dass der ÖGB nicht in die Gestaltung der Zielvorgaben eingebunden war: „Denn die Zahlen zeigen, wie wichtig es gerade jetzt ist, dass die Qualifizierung von Arbeitssuchenden der Vermittlung gleichgestellt wird.” Nur mit Höherqualifizierung könne Langzeitarbeitslosigkeit langfristig bekämpft werden. „Menschen mit geringen Qualifikationen brauchen diese Chance, um zum Beispiel mit dem Erwerb eines Lehrabschlusses aus der ‘Drehtür-Arbeitslosigkeit’ rauszukommen. Dafür braucht das AMS aber ausreichend Ressourcen, und zwar sowohl an Budget als auch an Personal”, sagt Reischl abschließend.

