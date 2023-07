Lotto: Aus Zwillings- wurde Doppeljackpot – 2,3 Millionen Euro warten

Solo-Joker mit 209.500 Euro im Burgenland

Wien (OTS) - Ein sogenannter „Zwillingsjackpot“ stand bei Lotto „6 aus 45“ am Sonntag auf dem Spiel, denn es ging sowohl beim Sechser als auch beim Fünfer mit Zusatzzahl um einen Jackpot. Daraus ist nun ein Doppeljackpot beim Sechser geworden, denn während der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl geknackt werden konnte, gab es beim Sechser erneut keinen Gewinn. Damit geht es am kommenden Mittwoch um rund 2,3 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“.

Drei Spielteilnehmer:innen ist es gelungen, einen Fünfer mit Zusatzzahl zu tippen, damit eben den Jackpot zu knacken und jeweils rund 68.800 Euro zu gewinnen. Ein Gewinn wurde per Normalschein in der Steiermark getippt, einer in Oberösterreich und einer über die Spieleseite win2day, jeweils per Quicktipp.

LottoPlus

Ebenfalls keinen Sechser brachte die LottoPlus Ziehung. Dies kam wiederum den 56 Gewinner:innen eines Fünfers zugute, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und damit erhielt jeder von ihnen mehr als 6.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Mit einem Sologewinn, der im äußersten Osten Österreichs erzielt wurde, endete die Ziehung beim Joker. Einzig ein Burgenländer bzw. eine Burgenländerin hatte die richtige Joker Zahl auf dem Wettschein, und da auch das „Ja“ angekreuzt war, brachte dies einen Gewinn von rund 209.500 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. Juli 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.500.715,00 – 2,3 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 68.782,70 93 Fünfer zu je EUR 1.419,20 215 Vierer+ZZ zu je EUR 184,10 4.582 Vierer zu je EUR 48,00 5.475 Dreier+ZZ zu je EUR 18,00 71.457 Dreier zu je EUR 5,50 210.742 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 14 20 23 25 32 41 Zusatzzahl 37

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. Juli 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 56 Fünfer zu je EUR 6.518,30 2.745 Vierer zu je EUR 22,50 45.739 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 11 21 35 37 38

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. Juli 2023

1 Joker zu EUR 209.458,60 10 mal EUR 8.800,00 106 mal EUR 880,00 1.013 mal EUR 88,00 10.096 mal EUR 8,00 100.431 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 5 0 3 3 0

