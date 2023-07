Toto: Vierfachjackpot – 25.000 Euro warten im 13er-Rang

Dreifachjackpot beim Zwölfer – mehr als 11.000 Euro warten

Wien (OTS) - Mit den, man kann sagen: exotischen, Spielprogrammen in den Sommerwochen haben die Toto Fans so ihre liebe Not. Denn es hat auch in der Runde 26 keinen Dreizehner und auch keinen Zwölfer gegeben. Damit geht es beim Dreizehner in der nächsten Runde bereits um einen Vierfachjackpot mit rund 25.000 Euro, und beim Zwölfer wartet ein Dreifachjackpot mit mehr als 11.000 Euro.

Ein ähnliches Bild liefert auch die Torwette. Es blieben Gewinne in den ersten beiden Rängen aus. Im ersten Rang heißt es damit Neunfachjackpot, wobei sich die Gewinnsumme bereits der 10.000 Euro-Marke nähert, und im zweiten Rang wartet ein Doppeljackpot.

Annahmeschluss für die Runde 27 ist am Samstag um 14:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 26

4fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 18.777,52 – 25.000 Euro warten 3fach JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 7.960,22 5 Elfer zu je EUR 130,70 29 Zehner zu je EUR 45,00 23 5er Bonus zu je EUR 23,60

Der richtige Tipp: X 2 X 2 1 / 2 2 1 1 1 X X E1 1 2 X 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 8.399,52 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 672,38 Torwette 3. Rang: 6 zu je EUR 75,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 168.149,39

Torwette-Resultate: 0:0 0:2 2:2 0:2 1:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at