Ab sofort: Gratis-Mittagessen für Berufspraktikantinnen und –praktikanten

LR Schleritzko: Ein Baustein zur Gewinnung neuer Kolleginnen und Kollegen für das NÖ Gesundheitswesen

St.Pölten (OTS) - Auf vielfacher Initiative wurde ein neues Essensangebot für Berufspraktikantinnen und –praktikanten in der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) ins Leben gerufen: So erhalten ab sofort alle Berufspraktikantinnen und -praktikanten ohne Dienstverhältnis im Rahmen des Praktikums gratis Mittagessen an ihren Praktikumstagen.

„Wir bemühen uns stets intensiv um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NÖ Gesundheitswesen. Das bedeutet auch, potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen mit entsprechenden Goodies die Entscheidung für eine Mitarbeit in der NÖ LGA zu erleichtern. Das kostenlose Mittagessen für alle Berufspraktikantinnen und -praktikanten ist einer von vielen Bausteinen in der gut laufenden Recruiting-Strategie, die Erfolge zeigt: Zuletzt konnte die Zahl der Bewerbungen um rund ein Drittel auf 11.500 Bewerbungen pro Jahr gesteigert werden. Dennoch dürfen wir uns nicht auf Erreichtem ausruhen, sondern müssen weiter am Ball bleiben. Gerade im Zusammenhang mit den Essensangeboten in unseren Einrichtungen möchte ich auch als Verantwortlicher für unsere landesweite Gesundheitsförderungsinitiative ,Tut gut!´ betonen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass wir allen Kolleginnen und Kollegen in unseren Einrichtungen täglich günstige und trotzdem regionale und biologisch wertvolle Menüs anbieten können“, so der zuständige Landesrat für die Kliniken, Ludwig Schleritzko.

Die Ausbildungsqualität hat in der NÖ LGA einen hohen Stellenwert: Ob ein Praktikum im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege, im Bereich der med./techn. Dienste, OTA-Ausbildungen oder auch in vielen anderen Bereichen – in der NÖ LGA erhalten Praktikantinnen und Praktikanten einen wertvollen Einblick und können sich einen ersten Eindruck von einem bestimmten Berufsfeld verschaffen. Daher ist auch die Vergabe von Praktikumsplätzen besonders wichtig, um so möglichst viele Praktikantinnen und Praktikanten nach dem Abschluss der Ausbildung für einen Job in der NÖ LGA zu gewinnen. Mit dem neuen gratis Essenangebot wurde ein weiterer Mehrwert geschaffen, der ein Praktikum in einem der 27 Klinikstandorte attraktiv macht.

„Wir wollen den Stellenwert einer gesunden Ernährung ganz bewusst in den Mittelpunkt rücken und daher freut es mich sehr, dass wir diese Leistung anbieten können. Zusätzlich schaffen wir es, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Einrichtungen der NÖ LGA ein wirklich kostengünstiges, qualitativ hochwertiges und regionales Mittagessen anzubieten. Denn ein gesundes Mittagessen ist ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Franz Huber, Leiter des Expertengremiums der wirtschaftlichen Leiter und kaufmännischer Direktor LK Gmünd-Waidhofen/Thaya-Zwettl und LK Horn-Allentsteig.

Weitere Informationen: NÖ LGA Medienservice, medienservice @ noe-lga.at

