AVISO: Pressekonferenz der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe über ihren Besuch in der Ukraine

Am Dienstag, dem 4. Juli um 10.00 Uhr im Parlament

Wien (PK) - Wien (PK) - Die Abgeordneten der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Österreich-Ukraine, Moldau, Belarus Helmut Brandstäter (NEOS), Wolfgang Gerstl (ÖVP), Ewa Ernst-Dziedzic (Grüne) und Harald Troch (SPÖ) waren in den vergangen Tagen in der Ukraine und der Republik Moldau, um sich ein Bild von der Lage zu machen und die Unterstützung der demokratischen Kräfte in Österreich zu versichern. In einer Pressekonferenz berichten sie über ihre Eindrücke sowie die Ergebnisse der Gespräche im Rahmen ihrer Reise.

Pressekonferenz mit

Helmut Brandstätter (Vorsitzender der bilateralen parlamentarischen Gruppe und Sprecher für Außenpolitik, NEOS)

Wolfgang Gerstl (Verfassungssprecher, ÖVP)

Ewa Ernst-Dziedzic (Sprecherin für Außenpolitik, Migration, Menschenrechte, LGBTIQ+, Grüne)

Harald Troch (Bereichssprecher für Menschenrechte, Minderheiten, Volksgruppen und Vertriebene, SPÖ)

Zeit: Dienstag, 4. Juli 2023

Ort: Parlament, Auditorium

Vertreter:innen der Medien sind eingeladen und werden um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at gebeten. (Schluss) red

