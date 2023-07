PALMERS und Oper im Steinbruch freuen sich über Kooperation

Eisenstadt (OTS) - Attraktive Vorteile für Besucher: Mit PALMERS, dem Markt- und Innovationsführer im Wäschebereich, hat die Oper im Steinbruch St. Margarethen einen starken Kooperationspartner gefunden. Ab sofort haben Besucher und Besucherinnen der heurigen Carmen-Inszenierung die Möglichkeit die exklusiven Vorteile des PALMERS Diamond Club für ein Jahr kostenlos zu nutzen. Dazu zählen unter anderem:

Diamond Tuesday: Jeden Dienstag im Monat -20% auf alle Artikel*

-5% Sofortrabatt bei jedem Einkauf*

2 Geburtstagsgutscheine zu Ihrem Ehrentag

3% Treuebonus (ab 100,- Euro Umsatz auf dem Clubkonto) Die Bonusauszahlung erfolgt halbjährlich.

Exklusive Sale Phasen für Club Mitglieder

*gilt nicht auf reduzierte Ware, Gutscheine und PALMERS Münzen

„Mit Hinblick auf unser 110-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr und auch die aktuellen Entwicklungen in dieser Welt ist es uns ein Anliegen Kooperationen mit Unternehmen einzugehen, die Tradition, nachhaltige Werte und Innovation verbinden. Wir sind davon überzeugt, dass die Oper im Steinbruch genau ein solcher Partner ist und wir freuen uns, sowohl unseren Kunden, als auch den Besuchern der Oper Vorteile hierdurch bieten zu können“, sagt Matvei Hutman, Vorstand der PALMERS Textil AG.

Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch, über den neuen Kooperationspartner: „Es freut mich, dass durch die Verbindung zweier so starker Marken attraktive Vorteile für die Kunden von Palmers, aber auch für die Besucher der Oper im Steinbruch entstehen.“



Carmen im Steinbruch St. Margarethen

In dieser Saison verwandelt eine der beliebtesten Opern der Welt den Steinbruch St. Margarethen einmal mehr zum Treffpunkt für Musikliebhaber aus der ganzen Welt: „Carmen“ von Georges Bizet. Die Rolle der Carmen wird von Joyce El-Khoury interpretiert. Die weltweit engagierte libanesisch-kanadische Künstlerin schließt somit an die lange Reihe der berühmten Sopranistinnen an, die sich den Herausforderungen von Bizets Rolle stellen, die zumeist von Mezzosopranistinnen interpretiert wird. Die dramatische Geschichte um Liebe, Eifersucht und Freiheitsdrang ist dank der berühmten Habanera-Arie weit über den Kreis der Operninteressierten bekannt. Mit „Carmen“ hat Georges Bizet nicht nur eine der meistgespielten Opern der Welt geschaffen, sondern auch das Kunststück vollbracht, dem prekären Milieu der Zigarettenarbeiterinnen, der einfachen Wachsoldaten und der kleinkriminellen Grenzschmuggler ein unsterbliches Denkmal auf der Opernbühne zu setzen. Premiere von Georges Bizets „Carmen“ ist am 12. Juli 2023. Der französische Regisseur Arnaud Bernard setzt eines der bekanntesten Werke der Opernliteratur zwischen Hollywood-Traumfabrik und Spanischem Bürgerkrieg in Szene und siedelt das Geschehen zeitlich in den 1930er- und 1950er-Jahren an. Mit Alessandro Camera (Bühne) und Carla Ricotti (Kostüme) stehen ihm Meister ihres Fachs zur Seite, die als Team eine ganz eigene Carmen-Welt schaffen.

Der Steinbruch St. Margarethen gilt mit einer Fläche von 7.000m² als größte Freiluftarena Europas. Die imposante Kulisse macht ihn zudem zu einer der schönsten Spielstätten des Kontinents. Jedes Jahr aufs Neue besticht die Oper im Steinbruch mit herausragenden Neuinszenierungen beliebter Opernwerke und präsentiert ein perfektes Zusammenspiel aus Bühneninszenierung, Kostümdesign und künstlerischem Können. Der kulinarische Genuss kommt selbstverständlich auch nicht zu kurz: In der Opernlounge werden ausgewählte Speisen und Weine kredenzt.

Rückfragen & Kontakt:

i.A. der Arenaria GmbH

Leonara Skala

Leitung Public Relations und Social Media



presse @ arenaria.at

presse @ esterhazy.at

+43 2682 63004-403

www.operimsteinbruch.at