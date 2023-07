EDEX vermittelt für CA Immo: Namhafte Mieter für Büroflächen in Storchengasse und Haidingergasse gewonnen

Wien (OTS) - Das Wiener Maklerunternehmen EDEX Immobilien vermeldet erneut Erfolge bei der Vermittlung von Büroflächen: Gleich zwei Offices des Büroimmobilien-Spezialisten CA Immo konnten in den vergangenen Monaten neu vergeben werden. Mit der Storchengasse 1 fand kürzlich eine bekannte Dienstleistungsorganisation einen neuen Standort, die Büroräume in der Haidingergasse 1-15 wurden mit Juli von einem namhaften Wiener Unternehmen übernommen.

EDEX Immobilien ist seit mittlerweile zehn Jahren auf die Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien in Wien spezialisiert. Im Bürosegment konnte das kompetente Beraterteam um die Geschäftsführer Clemens Reimitz, MSc, und Sören Volkmer, MSc, nun neuerlich zwei attraktive Office-Einheiten mit je über 1.000 m2 der CA Immo in Wien langfristig vermieten.

Im CA Immo Bürogebäude Storchengasse 1, an der Linken Wienzeile und gleich gegenüber der U-Bahnstation Längenfeldgasse gelegen, vermittelte Consultant Harald Anderlik ca. 1.080 m² moderne Bürofläche an eine Dienstleistungsorganisation. Das Mietverhältnis startete bereits mit April dieses Jahres. Ebenso führte er die Vertragsverhandlungen für die Vermietung eines rund 1.200 m2 großen Büros in der Haidingergasse 1-15 an ein Wiener Unternehmen. Das Traditionsunternehmen hat die Büroräumlichkeiten an der Erdberger Lände bereits mit 1. Juli angemietet.

„Wir freuen uns, nach sehr guten und konstruktiven Verhandlungen die Neuvermietung zweier moderner Büroflächen der CA Immo an zwei renommierte Mieter fixiert zu haben. Die effizienten Bürohäuser der CA Immo in guten Lagen machten es möglich, die Anforderungen und Wünsche der Neumieter optimal zu erfüllen“, kommentiert Harald Anderlik den Vermittlungserfolg.

Über EDEX Immobilien

EDEX Immobilien hat sich seit dem Jahr 2013 als Maklerunternehmen auf die Vermarktung hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien in Wien spezialisiert. Durch die fachliche Kompetenz und die besondere Betreuungsqualität wird die hohe Qualität der Objektvermarktung gesichert. Mehr Infos unter: www.edeximmo.at

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Annemarie Iberer

T: +43 699 1 512 66 14

E: annemarie.iberer @ epmedia.at