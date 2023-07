Erweiterung der Geschäftsführung bei der JIM

MediaPrint setzt strategischen Wachstumskurs im Rubrikenmarkt konsequent fort und holt Manuel Überreich ins Team

Wien (OTS) - Die Job Immobilien Motor Marketing (JIM) GmbH, eine Tochtergesellschaft von MediaPrint, holt Manuel Überreich ins Team der Geschäftsführung. Gemeinsam mit JIM Geschäftsführer Markus Binderbauer wird er den Ausbau der Marken bazar.at, dibeo.at, immmo.at, job.kurier.at und jobkrone.at weiter vorantreiben.

Manuel Überreich verantwortet künftig die Bereiche Sales & Marketing und wird das Wachstum speziell im Job- und Immobilien-Rubrikenmarkt beschleunigen. Der neue Geschäftsführer bringt langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Plattformen für Immobilienanzeigen mit. Vor seinem Eintritt bei JIM war er mehrere Jahre lang als Head of Sales bei Immoscout24 tätig, wo er maßgeblich an der erfolgreichen Transformation des Unternehmens beteiligt war.

“ Ich danke den Gesellschaftern von JIM für ihr Vertrauen und freue mich sehr, ab heute Teil des Teams zu sein und gemeinsam mit Markus Binderbauer unser Angebot in den kommenden Jahren deutlich zu erweitern “, so Überreich. „ Täglich lesen Millionen Menschen in Österreich die Krone und den KURIER, wir haben immenses Potential und möchten für die Suchenden die erste Anlaufstelle sein, um ein neues Zuhause, einen neuen Job oder Kleinanzeigen zu finden ", fasst er seine Vision zusammen.

Als neuer Geschäftsführer wird Manuel Überreich seine Expertise in den Bereichen strategische Planung, Marktanalyse und operative Führung einbringen. Seine Ziele sind, das Angebot von Jobs, Immobilien, Autos und Kleinanzeigen deutlich zu erweitern, die Marktposition auszubauen und innovative Marketingstrategien zu entwickeln, um nahe am Kunden zu sein.

Die Geschäftsführung und das gesamte Team von JIM Marketing freuen sich auf die Zusammenarbeit.

Über JIM Marketing GmbH:

Die Job Immmobilien Motor Marketing (JIM) GmbH, eine Tochtergesellschaft der MediaPrint, bündelt die Rubrikenkompetenz mit dem Ziel, mit bestehenden und neuen Digitalprodukten den unternehmensweiten Rubriken- und Anzeigenmarkt der Zeitungen KURIER und Kronen Zeitung weiter auszubauen und neu zu positionieren. Zu den Marken gehören

bazar.at - Österreichs Kleinanzeigen Pionier

dibeo.at - die besten Objekte

immmo.at - Österreichs schnellstes Suchportal für Immobilien

job.kurier.at - Das Jobportal des KURIER

jobkrone.at - Das Jobportal der Krone

