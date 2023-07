Totschnig: Weitere 33 Millionen Euro für unsere Wasser-Infrastruktur

„Förder-Turbo“ für unsere Trinkwasserversorgung genehmigt

Wien (OTS) - Die Versorgung der Bevölkerung mit hochqualitativem Trinkwasser sowie die Entsorgung der Abwässer sind wichtige kommunale Aufgaben. „Um diese bedeutende Infrastruktur zu sichern und auszubauen, können wir heuer und nächstes Jahr zusätzlich 100 Millionen Euro durch eine Sondertranche an Förderungen, insbesondere für die Trinkwasserversorgung, zusagen. Ich bin froh, dass es gelungen ist, noch vor dem Sommer zusätzlich Förderungsprojekte in der Wasserwirtschaft genehmigen zu können. Damit können die Mittel der Sondertranche Siedlungswasserwirtschaft so schnell wie möglich für wichtige Projekte der Trinkwasserversorgung zur Verfügung gestellt werden. Neben diesen Projekten für die Trinkwasserversorgung werden auch Projekte der Abwasserentsorgung sowie einzelne, besonders dringliche Projekte für den Hochwasserschutz vorgelegt“, erläutert Wasserminister Norbert Totschnig.

Auf Empfehlung der Kommission Wasserwirtschaft wurden heute rund 33 Millionen Euro für Wasserprojekte durch Wasserminister Norbert Totschnig genehmigt, davon entfallen 20 Millionen auf die Trinkwasserversorgung, zehn Millionen auf die Abwasserentsorgung und drei Millionen auf den Hochwasserschutz.

Insgesamt fördert das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft (BML) damit 373 Wasser-Projekte und löst Gesamtinvestitionen von gut 184 Millionen Euro aus. Dadurch werden zahlreiche Arbeitsplätze in verschiedenen Regionen und Bereichen wie in der Planung oder im Baugewerbe gesichert. „Wasser ist für Mensch und Natur lebenswichtig, es ist unsere kostbarste Ressource. Investitionen in die regionale Wasser-Infrastruktur sind nicht nur Investitionen in die Lebensqualität der Menschen, sondern dienen auch dem Umwelt- und Naturschutz. Mit diesen Förderungen unterstützen wir Gemeinden in ganz Österreich", betont Totschnig.

„Insbesondere Projekte der Trinkwasserversorgung sind angesichts zunehmender Trockenheit von hoher Priorität“, so der Minister und verweist beispielhaft auf ein Projekt in Niederösterreich zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in der Gemeinde Mitterndorf an der Fischa, bei dem 1.050 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Errichtung von 6,1 Kilometer Wasserleitung an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Die Maßnahmen kosten in Summe 2,4 Millionen Euro und werden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft mit 318.660 Euro Förderung unterstützt.

Übersicht Bundesländer

Die zugesagten Summen für Wasserprojekte gliedern sich wie folgt nach den einzelnen Bundesländern auf:

Burgenland 2,6 Mio. Euro

Kärnten 3,3 Mio. Euro

Niederösterreich 8,7 Mio. Euro

Oberösterreich 5,4 Mio. Euro

Salzburg 1,8 Mio. Euro

Steiermark 4,3 Mio. Euro

Tirol 2,9 Mio. Euro

Vorarlberg 1,0 Mio. Euro

Wien 2,8 Mio. Euro

