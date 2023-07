Amtsübergabe im größten rotarischen District Europas

Jüngster Governor in Österreich nun verantwortlich für Österreich Ost/Süd und Bosnien und Herzegowina

Wien (OTS) - Mit 1. Juli des Jahres übernahm Herbert Pfeiffer (42) das Amt des Governors für den District 1910, der die Gebiete Österreich Ost/Süd und Bosnien und Herzegowina umfasst. Dem größten District in Europa mit über 140 Clubs und etwa 6000 Mitgliedern war bis Ende Juni 2023 Christian Bammer als Governor vorgestanden.

Anlässlich der Amtsübergabe in Stadtschlaining zog Bammer Bilanz über das abgelaufene rotarische Jahr und betonte, dass die herausfordernde Situation des andauernden Ukraine-Krieges im Zentrum der Unterstützungsprojekte der Service-Organisation Rotary gestanden hatte. „Jeder einzelne Club im District hat sich des Themas angenommen und konkrete Hilfsprojekte, sei es für Flüchtlinge im Inland oder direkt vor Ort, initiiert oder unterstützt. Insgesamt wurden im District 1910 bereits 1,4 Mio. Euro für Ukraine-Projekte verwendet.“, so Bammer. Rotary als Serviceorganisation leiste substanzielle Unterstützung und habe dabei auch immer gesamtgesellschaftliche Entwicklungen im Fokus, weswegen man derzeit auch vermehrt Projekte zu den Themen mentale Gesundheit sowie Umwelt einbeziehe.

Für den Governor des nun beginnenden Clubjahres, Herbert Pfeiffer, steht die Weiterentwicklung der Organisation, die Attraktivität für neue, insbesondere jüngere und weibliche Mitglieder im Vordergrund. Dazu werde es auch der Schärfung des Profils von Rotary in der Öffentlichkeit bedürfen. „Wir wollen als moderne und diverse Serviceorganisation wahrgenommen werden, die in Österreich seit fast 100 Jahren positive Beiträge leistet.“, sagte er bei der Amtsübergabe. Pfeiffer, der bereits auf eine lange Karriere in der rotarischen Welt zurückblickt, will sich auch besonders der zum District gehörenden Clubs in Bosnien und Herzegowina annehmen. Dies findet eine Entsprechung in der Planung der nächstjährige Amtsübergabe: sie wird in Sarajevo stattfinden.

Über Rotary und den District 1910

Rotary ist eine internationale Organisation von Serviceclubs, in denen sich Angehörige unterschiedlicher Berufe regelmäßig treffen, um Freundschaft und Dienstbereitschaft im täglichen Leben zu pflegen. Als erste Service-Organisation der Welt diente Rotary anderen als Vorbild und hat heute etwa 1,2 Millionen Mitglieder in über 35.000 Clubs in mehr als 200 Ländern. In Österreich sind die Rotarier und Rotarierinnen in den Districts 1910 und 1920 organisiert: Gemeinsam entwickeln und realisieren wir Ideen, um in unseren Gemeinschaften einen positiven Beitrag zu leisten und über Grenzen hinweg zu wirken.



