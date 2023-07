Huawei ELA-Summer School: Frauen an der Spitze der digitalen Revolution

Huawei veranstaltete letzte Woche zum vierten Mal die Summer School der European Leadership Academy für junge weibliche Führungskräfte.

Ich bin stolz darauf, dass mein Heimatland Spanien Gastgeber dieses großartigen Programms ist. Frauen aus ganz Europa treffen sich hier, um die Führungspersönlichkeiten zu werden, die die Welt braucht und wenn es so weit ist, werden sie sich daran erinnern, dass alles hier in Spanien, in unserer Europäischen Leadership Akademie, begonnen hat. Während dieser Woche werden wir sie mit den Werkzeugen und Fähigkeiten ausstatten, die sie brauchen, um an der Spitze der digitalen Revolution zu stehen. Meine Botschaft an sie ist klar: Talent ist Macht. Weiblichkeit ist Macht. Technologie ist Macht. Kombinieren Sie die drei und lassen Sie die Kraft Ihrer Fähigkeiten, Ihres Ehrgeizes und Ihrer Entschlossenheit zum Erfolg führen. Berta Herrero, Direktorin der ELA Summer School 1/3

Seit wir die European Leadership Academy 2021 ins Leben gerufen haben, haben mehr als 100 talentierte junge Frauen aus 34 europäischen Ländern von diesem Programm profitiert. Unsere Absolventinnen sind bereits in führenden Positionen in Technologie, Wirtschaft, globaler Politik und Wissenschaft tätig. Die European Leadership Academy ist Teil unseres langfristigen Engagements in Europa, indem wir Tausenden von europäischen Talenten helfen, sich weiterzubilden und umzuschulen, damit sie die europäische Wirtschaft auf den grünen und digitalen Wandel vorbereiten können. Selina Wen, Hauptvertreterin von Huawei bei den europäischen Institutionen 2/3

Wir freuen uns, unsere Sommerschule 2023 in Spanien abzuhalten, nur wenige Tage vor dem Beginn der spanischen EU-Ratspräsidentschaft. Huawei ist ein integraler Bestandteil des europäischen Innovations-Ökosystems und ein verlässlicher Partner bei der grünen und digitalen Transformation. Wir glauben, dass Innovation nicht allein von einer einzelnen Person, einem einzelnen Unternehmen oder einem einzelnen Land hervorgebracht werden kann. All unsere Erfolge können nicht ohne Offenheit und Zusammenarbeit erzielt werden. Wir müssen offen sein, um die Stärken des jeweils anderen zu verstehen und für eine bessere Zukunft zusammenzuarbeiten. Tony Yong Jin, Vizepräsident von Huawei für die Region Europa 3/3

Wien (OTS) - In der letzten Woche versammelten sich weibliche Spitzentalente der Zukunft, globale Vordenker:innen, Expert:innen aus verschiedenen Bereichen und inspirierende Professor:innen zur vierten Ausgabe der „Schools for Female Leadership in the Digital Age“. Das Programm wurde im Zuge der der European Leadership Academy (ELA) von Huawei ins Leben gerufen. Es soll junge Frauen dabei unterstützen, Europa in eine inklusive, nachhaltige und digitale Zukunft zu führen.

Den Teilnehmerinnen wurde ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Veranstaltungen wie Masterclasses, Debatten und Teamwork-Aktivitäten geboten. Dabei ging es um die zentralen Themen unserer Zeit: Technologie, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit, Wirtschaft, internationale Beziehungen, Medien und Innovation. Dieses Jahr gab es auch eine Podiumsdiskussion, die sich mit der Rolle von Männern bei der Förderung von Gleichberechtigung befasste. Zudem lag ein Fokus auf der Talententwicklung in den Bereichen Cloud und Cybersicherheit.

Talent ist Macht, Weiblichkeit ist Macht

Eröffnet wurde die ELA-Summerschool von deren Direktorin, Berta Herrero, Leiterin der Abteilung für Diversität, Gleichberechtigung und Integration bei Huawei Europe. Sie betonte: „ Ich bin stolz darauf, dass mein Heimatland Spanien Gastgeber dieses großartigen Programms ist. Frauen aus ganz Europa treffen sich hier, um die Führungspersönlichkeiten zu werden, die die Welt braucht und wenn es so weit ist, werden sie sich daran erinnern, dass alles hier in Spanien, in unserer Europäischen Leadership Akademie, begonnen hat. Während dieser Woche werden wir sie mit den Werkzeugen und Fähigkeiten ausstatten, die sie brauchen, um an der Spitze der digitalen Revolution zu stehen. Meine Botschaft an sie ist klar: Talent ist Macht. Weiblichkeit ist Macht. Technologie ist Macht. Kombinieren Sie die drei und lassen Sie die Kraft Ihrer Fähigkeiten, Ihres Ehrgeizes und Ihrer Entschlossenheit zum Erfolg führen. “

Eröffnung mit hochkarätigen Speakerinnen

Die Eröffnungsfeier fand in der Stadt der Künste und Wissenschaften in Valencia statt. 29 Teilnehmer:innen aus der EU und der Ukraine wurden von hochkarätigen weiblichen Führungskräften begrüßt. Darunter waren Danuta Hubner, MEP und ehemalige EU-Kommissarin für Handel und Regionalpolitik, Mary Coughlan, ehemalige stellvertretende Premierministerin von Irland, und Josianne Cutajar, eine der jüngsten MEPs. Sie alle ermutigten die jungen Frauen, ihre Chancen zu nutzen und gaben ihnen wertvolle Lebensweisheiten mit auf ihren zukünftigen Weg.

Bereits mehr als 100 Frauen profitierten von der ELA-Summer School

Selina Wen, Hauptvertreterin von Huawei bei den europäischen Institutionen, zeigte sich erfreut über das große Interesse am Programm: „ Seit wir die European Leadership Academy 2021 ins Leben gerufen haben, haben mehr als 100 talentierte junge Frauen aus 34 europäischen Ländern von diesem Programm profitiert. Unsere Absolventinnen sind bereits in führenden Positionen in Technologie, Wirtschaft, globaler Politik und Wissenschaft tätig. Die European Leadership Academy ist Teil unseres langfristigen Engagements in Europa, indem wir Tausenden von europäischen Talenten helfen, sich weiterzubilden und umzuschulen, damit sie die europäische Wirtschaft auf den grünen und digitalen Wandel vorbereiten können. “

Tony Yong Jin, Vizepräsident von Huawei für die Region Europa, sagte: „ Wir freuen uns, unsere Sommerschule 2023 in Spanien abzuhalten, nur wenige Tage vor dem Beginn der spanischen EU-Ratspräsidentschaft. Huawei ist ein integraler Bestandteil des europäischen Innovations-Ökosystems und ein verlässlicher Partner bei der grünen und digitalen Transformation. Wir glauben, dass Innovation nicht allein von einer einzelnen Person, einem einzelnen Unternehmen oder einem einzelnen Land hervorgebracht werden kann. All unsere Erfolge können nicht ohne Offenheit und Zusammenarbeit erzielt werden. Wir müssen offen sein, um die Stärken des jeweils anderen zu verstehen und für eine bessere Zukunft zusammenzuarbeiten. “

Informationen zu den „Schools for Female Leadership in the Digital Age“, einschließlich der früheren Ausgaben in Lissabon, Nizza und Prag, finden sie hier: https://www.europeanleadershipacademy.eu/

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Feiyun (Cindy) Chen

Public Affairs & Communications

+43 676 9696 072

feiyun.chen @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise