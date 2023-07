So werden Gemeinden klimafit

Das Ingenieurbüro FCP unterstützt Gemeinden in ganz Österreich auf ihrem Weg zur Klimaneutralität

Wien (OTS) - Das Ingenieurbüro FCP (Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH) war am 21./22.6.2023 erstmals mit einem Messestand auf der Kommunalmesse in Innsbruck, der größten Fachmesse für Gemeinden. Mit den Klimaschutzkonzepten gestaltet FCP die Gemeinden, Quartiere und Gebäude nachhaltiger, lebenswerter und zukunftsfitter. Denn dem kommunalen Klimaschutz kommt eine ganz besondere Bedeutung zu, um in Österreich bis 2040 die Klimaneutralität zu erreichen. Die 2.093 Gemeinden in ganz Österreich leisten mit der Umsetzung von lokalen Klimaschutzmaßnahmen auch einen wichtigen Beitrag für die Bevölkerung.

Auf dem Weg zur klimafitten Gemeinde

Als Planungsbüro im Hoch-, Tief und Infrastrukturbau liegen die Schwerpunkte der nachhaltigen Dienstleistungen bei FCP auf Energieeffizienz und Ökologie in den Bereichen Bauen, Sanieren, blaue und grüne Infrastruktur, Mobilität sowie Zertifizierungen. Mit den Klimaschutzkonzepten für Gemeinden werden die gesamten Kompetenzen im Bereich des kommunalen Klimaschutzes bei FCP gebündelt.

„Auf der Kommunalmesse haben wir mit vielen Gemeindevertreter:innen gesprochen. Sie wenden sich an uns mit den verschiedensten Anliegen im Gebäude- oder Infrastrukturbereich“, so Robert Schedler, geschäftsführender Gesellschafter bei FCP. „Um eine Gemeinde klimafit zu gestalten, bedarf es zahlreicher Maßnahmen im Bauwesen und wir bei FCP haben mit den Klimaschutzkonzepten passende und individuelle Lösungen dafür entwickelt.“

Nachhaltiges Bauen, Sanieren und noch mehr

Zu den nachhaltigen Dienstleistungen für die FCP Klimaschutzkonzepte zählen unter anderem die Erstellung von Sanierungskonzepten für Gemeindegebäude, die Gebäudebegrünung, die Gebäudezertifizierung sowie nachhaltiges Wassermanagement und klimafreundliche Mobilität. Auch bei der Ökobilanzierung und der EU-Taxanomie steht FCP den Gemeinden beratend zur Verfügung. Untrennbar verbunden mit Energieeffizienz im Bauwesen ist die Digitalisierung. Hier können beispielsweise mit Simulationen anhand von Computermodellen Einsparungspotenziale aufgezeigt werden. Die Expert:innen bei FCP aus den verschiedenen Kompetenzbereichen unterstützen und beraten Gemeindevertreter:innen und Bauherr:innen bei Klimaschutzprojekten und setzen diese gemeinsam um. Die nachhaltigen Dienstleistungen bei FCP werden ganzheitlich oder modulartig entsprechend den jeweiligen Anforderungen der Gemeinden angeboten.

Best Practices bereits umgesetzt

„Der richtige Maßnahmen-Mix führt zu positiven Synergieeffekten“ , weiß Verena Macho. Sie ist bei FCP für die Bereiche Akustik, Baudynamik, Bauphysik & Messtechnik zuständig und treibt das Thema der kommunalen Klimaschutzkonzepte voran. Zudem leitet sie bei der IG Lebenszyklus Bau die Arbeitsgruppe Kreislaufwirtschaft und Sanierungszyklen. „Bei Gebäuden liegt der Fokus auf einer effizienten Energie-, Wärme- und Kälteerzeugung und ressourcenschonenden Sanierungsmaßnahmen, aber auch der Ausbau von klimafreundlicher Mobilität und eine zielgerichtete Planung im öffentlichen Raum mit Begrünung und nachhaltigem Wassermanagement schaffen lebenswerte Strukturen“ , so Macho.

Für die Stadtgemeinde Mistelbach hat FCP den Kindergarten mit dem Klimaschutzkonzept „Bauen und Sanieren“ einem Klima-Check unterzogen. Ziel war es, die Potenziale zur thermisch-energetischen Sanierung und die Umstellung auf ein nachhaltiges Heiz- und Wassersystem in Kombination mit erneuerbaren Energien als Alternative zu den bisherigen fossilen Energieträgern zu untersuchen. Dafür hat FCP einen Maßnahmenkatalog erarbeitet und einen Variantenvergleich mit Grobkostenrahmen erstellt sowie mögliche finanzielle Förderungen der Maßnahmen durch den Bund bzw. dem Land Niederösterreich bewertet.

Für ein Einfamilienhaus in Perchtoldsdorf hat FCP eine PV-Anlage am Dach für die Produktion von ca. 11 MWh/Jahr sowie eine Luftwärmepumpe mit 11 kW geplant sowie bei der Umsetzung einer Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) unterstützt.

