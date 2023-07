Cynthia Billisich, MA, Teamleiterin und Prokuristin der neuen eugen GmbH

OTTO Immobilien bietet mit eugen! größeren Bestandshaltern von Wohnimmobilien smarten, voll digitalisierten Maklerservice zur kostengünstigen und raschen Vermietung

Wien (OTS) - Cynthia Billisich, MA, (28) wurde vor kurzem von Dr. Eugen Otto zur Teamleiterin und Prokuristin der von ihm gegründeten eugen GmbH bestellt. eugen! bietet als B2B-Angebot größeren Bestandshaltern von Wohnimmobilien - rechtzeitig zur Einführung des Bestellerprinzips - einen smarten, voll digitalisierten Maklerservice zur kostengünstigen und raschen Vermietung ihrer Wohnungen.

Cynthia Billisich, MA, geboren am 1.2. 1995 in Wien, hat Immobilienwirtschaft und Facility Management studiert und nach dem Masterstudium u.a. an der ÖVI Immobilienakademie einen vertiefenden Immobilienbewertungkurs für CIS-Immozert und Gerichts-SV absolviert. Sie ist seit 2014 in der Immobilienbranche, zunächst als Maklerin im Wohnimmobilienvertrieb. Seit Juni 2020 ist sie bei OTTO Immobilien für die Bereiche Innovationen, Digitalisierungsprojekte, Startup-Kooperationen, aber vor allem für das neue Projekt „Maklerdienstleistung der Zukunft“ zuständig. www.eugen.at

