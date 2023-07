Fair Play Menarini International Awards - die Ausgabe 2023 beginnt mit der Talkshow ,,The Champions tell their Stories" auf der Piazza della Signoria in Florenz

Florenz, Italien (ots/PRNewswire) - Der Countdown für die XXVII. Ausgabe der Fair Play Menarini International Awards hat begonnen. Am morgigen Montag, dem 3. Juli, wird die Ausgabe 2023 der Veranstaltung, die den sportlichen Werten Ethik, Fairplay und Respekt gewidmet ist, in Florenz offiziell mit der mit Spannung erwarteten Talkshow ,,The Champions tell their Stories" eröffnet. Die Veranstaltung, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist, wird zum zweiten Mal in Folge von dem Journalisten Ivan Zazzaroni moderiert und beginnt um 21.00 Uhr auf der Piazza della Signoria, in dem erhöhten Bereich, der als,,Arengario" vor dem Palazzo Vecchio bekannt ist. Ein Abend, an dem eine Rückschau auf das außergewöhnliche Leben von Sportikonen anhand von Anekdoten, lustigen Fakten und bisher unbekannten Geschichten hinter den Kulissen dargeboten wird. Unter den Gästen befinden sich eine Reihe renommierter Fair Play Menarini-Botschafter, die internationale Sportgeschichte geschrieben haben. Große Namen des italienischen Fußballs wie Giancarlo Antognoni und Arrigo Sacchi werden auf der Bühne stehen, ebenso wie zwei legendäre Olympioniken: der mehrfache Weltrekordhalter im 400-Meter-Hürdenlauf Edwin Moses und der Sprinter Tommie Smith, der zum Symbol für den Kampf gegen die Rassendiskriminierung wurde.

"Ich bin sehr stolz darauf, dass die Piazza della Signoria im Herzen der Stadt Florenz und ihrer Vergangenheit die diesjährige Ausgabe der Fair Play Menarini International Awardsbeherbergt," so Dario Nardella, Bürgermeister von Florenz. „Auf dem ,,Arengario" vor dem Palazzo Vecchio werden die Allzeitgrößten und Botschafter aller Zeiten, die die Welt des Sports in verschiedenen Funktionen repräsentieren, als reale Vorbilder für Respekt und Werte, die im Leben ebenso gültig sind wie auf dem Sportplatz, aufgerufen. Im Namen der Stadt Florenz möchte ich Menarini dafür danken, dass sie sich weiterhin für diese wichtige Mission einsetzen".

Die Talkshow wird auch in diesem Jahr wieder live vom Sender RTV38 übertragen, so dass die Zuschauer zu Hause eine der beliebtesten Veranstaltungen von Fair Play Menarini miterleben können. Und der Nervenkitzel wird noch größer sein. Am Dienstag, dem 4. Juli, werden die Preisträger am Piazzale Michelangelo zu einem Gala-Dinner empfangen. Am Mittwoch, den 5. Juli, findet im Römischen Theater von Fiesole zum ersten Mal die Preisverleihung in Anwesenheit des Ministers für Sport und Jugend Andrea Abodi statt, der seit 2016 als Fair Play Menarini-Botschafter agiert. Mit musikalischen Darbietungen von Neri per Caso und der Swing-Band Papillon kehrt Federica Pellegrini, die ,,Divina" und der Star des italienischen Schwimmsports, die letztes Jahr in die Hall of Fame der Awards aufgenommen wurde, auf die Bühne zurück. Die Preisverleihung wird am folgenden Abend vom Sender Sportitalia übertragen.

,,Die XXVII. Ausgabe der Fair Play Menarini Awards steht in den Startlöcher," verkündeten Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi und Ennio Troiano, Vorstandsmitglieder der Fair Play Menarini Foundation. „Wir beginnen mit der Talkshow ,,The Champions tell their Stories" und freuen uns auf eine Ausgabe mit hochkarätigen Gästen, die sich die Ziele einer Auszeichnung zu eigen gemacht haben, die über sportliche Leistungen hinausgeht. Zu den diesjährigen Stargästen gesellen sich eine Reihe von Fair Play Menarini-Botschaftern, die unser Bestreben unterstützen, die Grundwerte dieses Preises zu verbreiten."

Dies sind die Preisträger und Kategorien der XXVII. Fair Play Menarini International Awards:

- JAVIER ZANETTI, Kategorie „Legendary Figure"

- DEBORAH COMPAGNONI, Kategorie „Career Fair-Play"

- ALESSANDRA CAMPEDELLI, Kategorie „Social Values of Sport"

- ANTONIO CABRINI, Kategorie „Role Model for Youth" SonderpreiskategoriePaolo Rossi

- ELISA DI FRANCISCA, Kategorie „Sport and Courage"

- GIULIA GHIRETTI Kategorie ,,Sport Beyond Sport" SUSTENIUM Energy and Heart

- LARISSA IAPICHINO, Kategorie ,,A Smile for Life"

- MASSIMILIANO ROSOLINO, Kategorie ,,Sport Promotion"

- LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, Kategorie ,,Fair Play"

- LISA VITTOZZI, Kategorie "Fair Play and Environment"

- JACOPO VOLPI, Kategorie ,,Narrating Emotions" Sonderpreiskategorie Franco Lauro

- MARCELO BIELSA, Kategorie ,,The Gesture"

- MARIACLOTILDE ADOSINI, Kategorie ,,Young Athletes"

- EMILIA ROSSATTI, Kategorie ,,Young Athletes"

- GIORGIO PIETRO TORRISI Kategorie ,,Young Athletes"

- GIANLUCA GENSINI, Kategorie ,,Studio and Sport" Sonderpreiskategorie Fiamme Gialle

Die folgenden Fair Play Menarini-Botschafter werden ebenfalls teilnehmen:

GIANCARLO ANTOGNONI

EDWIN MOSES

FEDERICA PELLEGRINI

ARRIGO SACCHI

TOMMIE SMITH

