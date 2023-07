Stocker: „Das Chaos in der SPÖ geht weiter“

Bundesratspräsident Kovacs spricht offenbar vielen SPÖ-Mitgliedern aus der Seele und widerspricht Babler offen

Wien (OTS) - „Das Chaos in der SPÖ geht weiter. Der neue SPÖ-Vorsitzende ist offenbar bei dem Versuch, die SPÖ zu einen, bereits gescheitert. Die Risse innerhalb der Partei wurden schon während der peinlichen Mitgliederbefragung deutlich und auch nach der Entscheidung für Andreas Babler sind die Risse nicht verschwunden. So hat heute Bundesratspräsident Kovacs in der ORF-Sendung ‚Hohes Haus‘ offen Kritik an Andreas Babler und seinen irrwitzigen Vorhaben wie der Cannabis-Legalisierung oder Tempo 100 auf den Autobahnen geübt. Es scheint, als würde es noch einige wenige Vernünftige in der SPÖ geben, die einer Babler´schen Ausrichtung der Sozialdemokratie eine Absage erteilen“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, auf das heutige Interview von Bundesratspräsident Kovacs in der ORF-Sendung ‚Hohes Haus‘.



„Nach wie vor wissen wir nicht, wofür die SPÖ eigentlich steht. Der selbsternannte Marxist Andreas Babler verliert sich in Widersprüche und innerhalb der SPÖ gibt es diametral andere Ansichten als die des Parteivorsitzenden. Die Sozialdemokratie schafft sich selbst ab, die Österreicherinnen und Österreicher können sich nicht mehr auf die SPÖ verlassen“, sagt Stocker weiter und betont abschließend: „Die Menschen wissen, dass sie sich bei der Volkspartei auf eine klare Politik mit Hausverstand verlassen können. Wir werden unsere erfolgreiche Regierungsarbeit fortsetzen, während die Opposition nur mit Parteiarbeit beschäftigt ist. Auch wenn die SPÖ offiziell ihre Blockadehaltung im Nationalrat beendet hat, blockiert sie mit ihrer Selbstbeschäftigung weiterhin sachliche Politik.“



Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/