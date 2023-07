Hervorragende Bilanz für NÖ Familienpass im ersten Halbjahr 2023

LR Teschl-Hofmeister: Verzeichnen mehr als 9.000 Neuanträge seit Jänner

St. Pölten (OTS) - „Der NÖ Familienpass blickt auf eine 40-jährige Erfolgsgeschichte zurück und wird in der Bevölkerung gerne angenommen. Mehr als 9.000 neu ausgestellte NÖ Familienpässe im ersten Halbjahr 2023 bedeuten eine äußerst erfreuliche Steigerung der Antragszahlen“, zeigt sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister begeistert. Aktuell sind 197.000 Personen im Besitz der Vorteilskarte und nutzen diese auch gerne bei den rund 500 Partnerbetrieben. Die kostenlose Karte kann dabei nicht nur von Eltern und Erziehungsberechtigten, sondern auch von Onkel, Tanten, Freunden der Familie, Tageseltern und allen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen, beantragt werden.

Auch in den Sommermonaten gibt es wieder spezielle Aktionen, die die Familien ansprechen. So wird am 9. August ein besonderer Familien-Bowlingtag im NXP Bowlingcenter in St. Pölten stattfinden. Auch das NÖ Familienpass-Sommererlebnis wird es heuer wieder geben. Dabei stellt eine Auswahl an Partnerbetrieben ganz besonders attraktive Angebote in der Ferienzeit für NÖ Familienpass-Inhaberinnen und -Inhaber zusammen, wie z.B. der Nationalpark Thayatal, Brandner Schifffahrt Wachau oder das Haus der Wildnis in Lunz am See. Ob im Handel, in der Gastronomie und Hotellerie, bei Dienstleistungen oder im Kulturbereich – der NÖ Familienpass ist deshalb so attraktiv, weil er auf viele verschiedene Angebote setzt.

„Die stark steigenden Zahlen der aktuellen Neuanträge zeigen, dass wir mit den Angeboten des NÖ Familienpasses auf dem richtigen Weg sind. Familien sollen finanziell unterstützt werden, der Familienpass bietet Anregungen für gemeinsame Unternehmungen und mit den Versicherungspaketen sowie der Digitalen Lernwerkstatt besticht die niederösterreichische Vorteilskarte mit ihren einzigartigen Benefits“, ist die Landesrätin überzeugt.

Alle Details zu den Partnerbetrieben, Spezial-Aktionen, Versicherungsangeboten und zur Beantragung sind unter noe.familienpass.at zu finden.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse