Antragsfrist für NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss beendet

LR Teschl-Hofmeister: 73 Millionen Euro an Unterstützungsleistung an mehr als 353.000 Haushalte ausbezahlt, rund 20.000 Anträge noch in Bearbeitung

St. Pölten (OTS) - Mit 30. Juni endete die Frist für die Beantragung des NÖ Wohn- und Heizkostenzuschusses. Seit 19. April konnten die Haushalte in Niederösterreich die Unterstützungsleistung beantragen. „Die Zahlen zeigen, dass diese rasche und unbürokratische Unterstützungsleistung an unsere Landsleute richtig und wichtig war. Insgesamt wurden mehr als 353.000 Haushalte mit 73 Millionen Euro gegen die steigenden Wohn- und Energiekosten entlastet“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Rund 20.000 Anträge, die in den vergangenen Tagen eingelangt sind, werden in den kommenden zehn Werktagen bearbeitet werden. „Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung für die hervorragende Arbeit“, so Teschl-Hofmeister.

Den NÖ Wohn- und Heizkostenzuschuss konnten all jene NÖ Haushalte erhalten, deren jährliches Bruttoeinkommen 40.000 Euro, wenn an einer Adresse eine einzige Person ihren Hauptwohnsitz hat bzw. 100.000 Euro, wenn an einer Adresse mehrere Personen ihren Hauptwohnsitz haben, nicht übersteigt. Für die erste Person im Haushalt gab es 150 Euro, für jede weitere Person 50 Euro mehr.

