„47. Tage der deutschsprachigen Literatur“: Preisverleihung im ORF-Theater in Klagenfurt

Valeria Gordeev gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis 2023

Wien (OTS) - Nach drei spannenden Lesetagen bei den „47. Tagen der deutschsprachigen Literatur“ im ORF Landesstudio Kärnten fand heute am Sonntag, dem 2. Juli 2023, die Preisverleihung im ORF-Theater in Klagenfurt statt. Insgesamt wurden fünf Preise vergeben. Der Ingeborg-Bachmann-Preis 2023, dotiert mit 25.000 Euro, ging an Valeria Gordeev. Sie konnte mit ihrem Text „ER PUTZT“ die Jury überzeugen. Gordeev las auf Einladung von Insa Wilke.

Der Deutschlandfunk-Preis, dotiert mit 12.500 Euro, ging an Anna Felnhofer - eingeladen von Brigitte Schwens-Harrant.

Den Kelag-Preis, gestiftet von der Kärntner-Elektrizitäts-Aktiengesellschaft in der Höhe von 10.000 Euro, erhielt Martin Piekar. Er las auf Einladung von Klaus Kastberger.

Der 3sat-Preis, in der Höhe von 7.500 Euro, gestiftet von 3sat, dem Gemeinschaftsprogramm der vier öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ZDF, ORF, SRG und ARD, ging an Laura Leupi, eingeladen von Thomas Strässle.

Der BKS Bank-Publikumspreis, der über eine Online-Abstimmung ermittelt wird, ist mit 7.000 Euro dotiert und mit einem Stadtschreiberstipendium in Klagenfurt verbunden. Den Preis erhielt Martin Piekar. Er ist somit zweifacher Preisträger bei den „47. Tagen der deutschsprachigen Literatur“.

ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard zeigte sich höchst erfreut über den Verlauf des diesjährigen Bewerbes: „Nach drei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen konnte die Veranstaltung endlich wie gewohnt durchgeführt werden, und das ORF Landesstudio Kärnten wurde auch wieder vom internationalen Publikum regelrecht gestürmt. Die Attraktivität der ‚Tage der deutschsprachigen Literatur‘ ist ungebrochen.“

Alle Informationen und Fotos rund um den Ingeborg-Bachmann-Preis 2023 unter: bachmannpreis.ORF.at

