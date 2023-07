40. Filmfest München: Sechs Preise für ARTE-Koproduktionen, darunter der Hauptpreis und ein Publikumspreis (FOTO)

Strasbourg (ots) - Die Preise des 40. Filmfest München sind vergeben. ARTE freut sich über sechs Preise, darunter der renommierte ARRI Award für die ARTE-Koproduktion "Les Filles d'Olfa"(Four Daughters) als bester internationaler Film, der Publikumspreis für "Fallende Blätter" ("Fallen Leaves") von Aki Kaurismäki, sowie drei Preise in der Sektion "Neues Deutsches Kino" für Regisseurin Sylvie Michel von "More Than Strangers", die Produzentin Uschi Fidges für das Drama "Leere Netze" und Drehbuchautorin Merle Grimm für "Clashing Differences" . Der Bernd Burgemeister Fernsehpreis für herausragende produzentische Leistungen ging an Christian Becker und Martin Richter von Ratpack Filmproduktion für das Missbrauchsdrama "Wir haben einen Deal". Die ARTE-Koproduktion "And The King said, what a Fantastic Machine" fand beim Cinekindl Award eine lobende Erwähnung. ARTE war mit insgesamt 27 Koproduktionen beim 40. Filmfest München vertreten.

ARRI AWARD für den besten internationalen Film

Les Filles d'Olfa (Four Daughters)

Von Kaouther Ben Hania

Frankreich/Tunesien/Deutschland/Saudi-Arabien 2023

ZDF/ARTE, Tanit Films, Cinetelefilms, Twenty Twenty Vision

PUBLIKUMSPREIS

Fallen Leaves (Fallende Blätter)

Von Aki Kaurismäki

Finnland/Deutschland 2023

ZDF/ARTE, Sputnik Oy, Bufo Oy, Pandora Film

FÖRDERPREIS NEUES DEUTSCHES KINO

Regie: Sylvie Michel für

More than Strangers

Von Sylvie Michel

Deutschland/Griechenland 2023

ZDF/ARTE, Pallas Film, Twenty Twenty Vision Filmproduktion, View Master Films

Produzentische Leistung: Uschi Fidges für

Leere Netze

Von Behrooz Karamizade

Deutschland/Iran 2022

ZDF/ARTE, Basis Berlin Filmproduktion, Living Pictures Production, Rainy Pictures

Mit: Hamid Reza Abbasi, Sadaf Asgari, Keyvan Mohamadi, Pantea Panahiha, Ali Bagheri u.a.

Drehbuch: Merle Grimm für

Clashing Differences

Von Merle Grimme

Deutschland 2023

ZDF/ARTE, A Little Film Production, Sperl Film + Fernsehproduktion, HFF München

Mit: Rabea Lüthi, Thelma Buabeng, Safak Sengül, Jane Chirwa, Minh-Khai Phan-Thi, Lisa Hrdina, Christine Wilhelmi

Bernd Burgemeister Fernsehpreis für die Produzenten Christian Becker und Martin Richter für

Wir haben einen Deal

Von Felicitas Korn

Deutschland 2023

ZDF/ARTE, Rat Pack Filmproduktion

Mit Felix Klare, Peter Lohmeyer, Patricia Aulitzky, Liane Forestieri, Shenja Lacher u.a.

Lobende Erwähnung beim CINEKINDL AWARD

And The King said, what a fantastic machine

Von Maximilian Van Aertryck und Axel Danielson

Schweden/USA/Frankreich 2023

SVT/ARTE, Plattform Produktion, Bullitt, See-Through Films

Weitere Informationen inklusiver Jurybegründungen sind hier zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Lucia Göhner | lucia.goehner @ arte.tv | +33 3 90 14 21 57