25 Experten zeigen auf: Alles wird gut!

Die Welt ist besser als ihr Ruf, man muss nur die Fakten betrachten! Von Armut bis Luftqualität – im neuen Pragmaticus finden sich 100 Beispiele, die Hoffnung bringen

Schaan/Wien (OTS) - Only bad news are good news: Diese alte Journalistenweisheit stellt Der Pragmaticus in seiner neuen Ausgabe gehörig auf den Kopf. 25 namhafte Experten bringen 100 Fakten, die nachweisen, dass die Welt immer besser wird. Die Fortschritte bei mRNA-Impfstoffen zur Bekämpfung von Krebs und anderen Krankheiten zählen ebenso dazu wie der Rückgang der Armut oder die Verbesserung der Luftqualität.

Angesichts der Nachrichtenlage möchte man das gar nicht glauben. Und auch evolutionsbiologisch sind wir so gepolt, dass wir uns auf das Negative konzentrieren. Doch die Fakten lügen nicht, weiß Soziologe Martin Schröder: „Es gibt keinen Zeitpunkt in der Geschichte, an dem das Leben für so viele Menschen so angenehm war wie heute.“

Auch Chemikerin und Bestsellerautorin Tara Shirvani schreibt gegen die kollektive Endzeitstimmung an: „Wenn wir den technologischen Fortschritt nutzen, anstatt uns vor ihm zu fürchten, können wir auch Herausforderungen wie den Klimawandel meistern.“

