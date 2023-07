Wiener Netze: Jeden Mittwoch Ferienspiel mit Mona Netz

Von 5. Juli - 23. August erfahren Kinder von 6 – 12 Jahren, woher der Strom kommt, wie die Fernwärme durch Wien geleitet wird und wie Gas riecht: Beim Ferienspiel der Wiener Netze.

Wien (OTS) - Neun Ferienwochen können sich manchmal ziehen – nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern. Deshalb sorgen die Wiener Netze dieses Jahr wieder für etwas Abwechslung: Jeden Mittwoch in den Ferien nimmt Mona Netz Kinder zwischen 6 und 12 Jahren mit auf eine spannende Abenteuerreise durch das Wiener Energienetz! Die Kinder- und Jugendbotschafterin mit den pinken Haaren erklärt was es mit Strom, Gas und Fernwärme auf sich hat – spannende Experimente im Labor inklusive.

Sommerprogramm gegen Langeweile

Wo? Treffpunkt U3-Station Gasometer. Von dort fährt ein Shuttlebus direkt zu den Wiener Netzen.

Wann? Jeden Mittwoch in den Ferien pünktlich um 9.30 Uhr und 11 Uhr geht es los!

Wie? Anmeldungen sind ganz einfach telefonisch über die WIENXTRA-Kinderinfo unter 01 909 4000 84400 oder online hier: https://www.wienxtra.at/kinderaktiv/event/21630/ möglich.

Mona Netz weckt Neugierde auf Technik

"Die Figur Mona Netz bringt Kindern unsere alltägliche Arbeit an den Lebensadern der Stadt näher“, erklärt Wiener Netze-Geschäftsführer Thomas Maderbacher. „Wichtig ist uns, dass besonders Mädchen hier mit der Wissenschafterin und Technikerin Mona Netz sehen, dass auch Frauen in technischen Berufen tätig sind“, so Maderbacher.

Spannende Experimente aus ihrem Labor, die ganz einfach zu Hause nachgemacht werden können, zeigt Mona Netz auch online: www.monanetz.at. So ist für Abwechslung in den Ferien jedenfalls gesorgt!

Presse-Fotos zum Downloaden finden Sie hier: https://tinyurl.com/5fswmb5p Copyright: Wiener Netze

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen Kund*innen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Manuela Gutenbrunner

Unternehmenssprecherin Wiener Netze

+43 (0)664 623 8252

Manuela.Gutenbrunner @ wienernetze.at

www.wienernetze.at