FPÖ – Belakowitsch: Der ÖVP-Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping - Bei weniger Kontrollen mehr Verstöße

Wien (OTS) - Laut einer gestrigen Aussendung von ÖVP-Finanzminister Brunner und ÖVP-Arbeitsminister Kocher sind die Lohn- und Sozialdumpingfälle im Vorjahr gesunken, während die Strafanträge im Vergleich zu 2021 gleich und die Geldstrafen aber auf rund 4,6 Millionen Euro gestiegen sind. Bei FPÖ-Sozialsprecherin und Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Dagmar Belakowitsch sorgen die bekanntgegebenen Zahlen keineswegs für Jubelschreie: „Obwohl weniger Betriebe kontrolliert wurden, sind die Geldstrafen 2022 gegenüber dem Vorjahr massiv gestiegen. Das zeigt klar und deutlich auf, dass Arbeitsminister Kocher in der Prävention von Lohn- und Sozialdumping versagt hat. Denn im Umkehrschluss bedeutet das, dass bei weniger kontrollierten Arbeitgebern mehr Lohn- und Sozialdumping stattgefunden hat. Entgegen den großen Ankündigungen, dass man Arbeitnehmer vor Unterbezahlung und der Nichteinhaltung sozialrechtlicher Bestimmungen schützen wolle, bleibt die ÖVP-Grüne-Bundesregierung also trotz der offensichtlichen Missstände untätig, um so die Arbeitgeber nicht zu verärgern und folglich die Diskriminierung der Arbeiternehmer fördert. Denn nach den heute veröffentlichen Zahlen und der aufschlussreichen Beantwortungen meiner parlamentarischen Anfragen müsste einem verantwortungsbewussten Arbeitsminister, der sich angeblich dem Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping verschrieben hat, klar sein, dass die Kontrollen massiv erhöht werden müssen!“



„Erst vor kurzem ergab eine Anfragebeantwortung des Arbeitsministers, dass Scheinfirmen nach wie vor großzügig vom AMS gefördert werden, obwohl sie längst auf der ‚schwarzen Liste‘ des Finanzministeriums stehen, da sie bereits in der Vergangenheit rechtliche Verstöße begangen haben. Dass diese Scheinfirmen ihre Arbeitnehmer nicht nur finanziell und sozial diskriminieren, sondern auch für den Arbeitnehmerschutz nicht viel übrig haben, hat Kocher auch in einer weiteren Anfragebeantwortung eingestanden. Und in Sachen Entzug der Gewerbeberechtigung als weitere Konsequenz ist er dann auch noch zurückhaltend“, sah sich die FPÖ-Sozialsprecherin in den schriftlichen Beantwortungen ihrer parlamentarischen Anfragen durch ÖVP-Arbeitsminister Kocher bestätigt.



Ein weiteres Indiz dafür, dass ÖVP und Grüne wenig Interesse am Kampf gegen die soziale und finanzielle Diskriminierung von Arbeitnehmern hätten, zeige sich in den von der schwarz-grünen Bundesregierung beschlossenen Lockerung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, mit dem der Arbeitsmarkt für Ausländer noch weiter geöffnet werden soll. Diese Woche kritisierte Belakowitsch bereits, dass „unter dem Vorwand, dieses Gesetz aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs vom Vorjahr, wonach die bisher vorgesehene einstimmige Zustimmung des AMS-Regionalbeirats für die Anstellung von Drittstaatsangehörigen ohne Rot-Weiß-Rot-Karte verfassungswidrig ist, reparieren zu wollen, ÖVP und Grüne den Arbeitsmarkt für weitere Einwanderung öffnen“. Mit dem weiteren Aufweichen der Rot-Weiß-Rot-Karte, neben dem Beschluss von März 2023, wonach Deutschkenntnisse kaum mehr erforderlich seien und die Vorabprüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen abgeschafft wurde, "öffnet die Bundesregierung weiterem Lohn- und Sozialdumping auf Kosten der Österreicher wieder einmal Tür und Tor".



Link zur Anfragebeantwortung „AMS-Förderungen für Scheinfirmen in Österreich seit 1.1.2023“ (14416/AB): https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/AB/14416/imfname_1571752.pdf



Link zur Anfragebeantwortung „Arbeitsinspektionsüberprüfung bei Scheinfirmen 2023“ (14415/AB): https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/AB/14415/imfname_1571748.pdf



Link zur Anfragebeantwortung „Gewerberechtliche Konsequenzen für Scheinfirmen und ihre gewerberechtlichen Geschäftsführer 2023“ (14411/AB): https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/AB/14411

