Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 2. Juli 2023. Von WOLFGANG SABLATNIG. "Und wo bleiben die Kinder?".

Innsbruck (OTS) - Schule wird verwaltet. In der Politik ist aber niemand da, der mit Leidenschaft für die Schülerinnen und Schüler kämpft.

Die Szene sprach für sich: Bildungsminis­ter Martin Polaschek und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) besuchten vor einigen Wochen ein Gewaltpräventionsprojekt an einer Wiener Mittelschule. Und wer stand beim Gruppenfoto in der ersten Reihe? Die Kinder? Nein: Minister, Direktor, die Vertreter der Polizei.

Diese Woche noch. Dann beginnen auch in Tirol die Ferien. Neun Wochen Sonne, Sommer, Strand oder Freibad – für die meisten zumindest, wenn sie nicht lernen und nachholen müssen.

Zeit für eine Bilanz. Die Schülerinnen und Schüler jedenfalls stehen nicht im Zentrum der bildungspolitischen Diskussion. Aus den Direktionen kommt die Klage über bürokratische Überlastung. Die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen protestieren gegen ein neues Berufsbild.

Lehrer sind Mangelware. Die gerade verlängerte Ausbildung wird schon wieder verkürzt. Die „Digitalisierung“der Schulen schreitet fort – auch so ein Schlagwort. Zumindest springt für die Jugendlichen ein Notebook oder ein Tablet heraus.

Grundsätzliche Diskussionen über die Schule führt aber schon lange niemand mehr. Die Neuen Mittelschulen – sage niemals Hauptschule zu ihnen – haben das „neu“ im Namen wieder verloren, ohne dass auch nur eine Neubenennung an den Problemen etwas geändert hätte. Nach wie vor gilt auch, dass die Kinder umso weiter kommen, je weiter schon ihre Eltern waren.

Schule wird verwaltet. Aber es ist in der Politik niemand da, der mit Leidenschaft und Begeisterung dafür kämpft, den Kindern ein gutes und zugleich forderndes Umfeld zu bieten.

Sie würden es gerne annehmen. Denn die meis­ten freuen sich tatsächlich, wenn im September die Schule wieder beginnt. Zumindest am ersten Schultag stehen sie im Zentrum.





