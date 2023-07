FPÖ – Steger: Nehammer muss Veto zu Sicherheitszusagen an Ukraine garantieren

Zustimmung Österreichs zu Sicherheitszusagen käme einem weiteren gewaltigen Schritt in Richtung Kriegseintritt Österreichs und der EU gleich

Wien (OTS) - Im Rahmen des gestern zu Ende gegangenen EU-Gipfels der 27 Staats- und Regierungschefs wurde neben der beabsichtigten Asyl-Zwangsverteilung gegen den Willen der EU-Staaten auch ein erster Gipfelentwurf mit Sicherheitszusagen an die Ukraine besprochen. Mit den geplanten Sicherheitszusagen wurde die Bereitschaft der EU bekräftigt, „eine tragfähige Militärhilfe an die Ukraine zu leisten, solange es nötig ist". „Einmal mehr heizt die EU den Russland-Ukraine-Konflikt weiter an, anstatt sich für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen einzusetzen – und live mit dabei ist unser ÖVP-Bundeskanzler Nehammer. Diskutiert wurde der erste Entwurf, aber eines ist klar: Wenn Nehammer sich nicht entschieden gegen diese Sicherheitszusagen stellt, würde das einem weiteren gewaltigen Schritt in Richtung Kriegseintritt Österreichs und Europas gleichkommen, der uns auch noch weitere Milliarden kosten wird. Dann hat der Bundeskanzler unsere Neutralität endgültig an Brüssel verkauft. Ich fordere den Bundeskanzler auf zu garantieren, dass er sich mit allen Mitteln gegen diese Sicherheitszusagen stellen wird und die Zustimmung klar verweigern wird. Obwohl die Österreicher mittlerweile leider schon oft erfahren mussten, dass die Absichtserklärungen der ÖVP nichts wert sind. Denn spätestens nach Ankunft in Brüssel hat man den klaren Auftrag und Willen des Souveräns über Board geschmissen“, forderte die FPÖ-Europasprecherin NAbg. Petra Steger Bundeskanzler Nehammer auf.



Die Formulierung von künftigen Sicherheitszusagen der EU hat schon im Vorfeld des Gipfels für große Kritik gesorgt, „aber leider ist ÖVP-Bundeskanzler Nehammer wieder umgefallen und hat die Bevölkerung Österreichs in Brüssel vorgeführt“. Steger weiter: „Anstatt sich als Vertreter eines neutralen Staates entschieden gegen diese Sicherheitszusagen auszusprechen, soll es im finalen Papier lediglich einen winzigen Vermerk geben, in dem die Neutralität Österreichs erwähnt werden soll. Zusätzlich sollen mit den Sicherheitszusagen - neben den bereits bestehenden bilateralen und EU-Töpfen - noch weitere Milliarden an die Ukraine fließen. Anstatt dauernd einzufordern, frage ich mich, wo die Garantiezusagen seitens der Ukraine bleiben, wenn es zum Beispiel um die Verlängerung des Transitvertrages und der Absicherung unserer Stromversorgung geht? Weder die EU noch ÖVP oder Grüne haben sich bis jetzt für Garantien der Ukraine gegenüber der EU oder Österreichs eingesetzt, aber wenn es um Zusagen auf Kosten der österreichischen Bevölkerung geht, sind ÖVP und Grüne stehts Gewehr bei Fuß. Nehammer ist eines Bundeskanzlers, der die Interessen des Souveräns, der Österreicher, vertreten sollte, unwürdig. Denn wer sich nicht mit Herz und Verstand für sein Land, seine Bürger und dessen Interessen einsetzt, sondern die Österreicher bei jedem Besuch in Brüssel am Altar der Brüsseler EUrokraten opfert und somit verrät, hat jeglichen Kanzleranspruch verloren. Ein freiheitlicher Volkskanzler Herbert Kickl würde seinen Verpflichtungen als Bundeskanzler nachkommen und unsere Neutralität und somit auch unsere Souveränität gegenüber den Von der Leyens und Co. mit aller Kraft und Entschiedenheit verteidigen.“



Als Vertreter eines neutralen Staates müsse Nehammer seiner Stimme endlich Kraft verleihen und sich für die Beilegung des Konflikts einsetzen, anstatt ihn anzuheizen. „Augenscheinlich ist die schwarz-grüne Bundesregierung nicht nur nicht in der Lage, das in unserer Verfassung verankerte Neutralitätsgebot aber auch nur irgendwie aufrecht zu erhalten, vielmehr heizt die ÖVP-Grüne-Bundesregierung mit den ständigen Zusagen weiterer Milliardenhilfen für Munition und Waffen an die Ukraine munter an – ohne dabei an die vielen Todesopfer zu denken und ohne die Stimme Österreichs auch nur ansatzweise für die Kriegsbeilegung einzusetzen. Die EU lässt sich von den Vereinigten Staaten von Amerika immer mehr in die Eskalationsspirale ziehen, indem weiterhin hemmungslos immer mehr Milliarden Steuergelder in die Ukraine geschaufelt werden. Hier wäre es an Österreich ein Zeichen zu setzen. Denn aufgrund des Einstimmigkeitsprinzip könnten wir mit einem klaren Veto gegen die Sicherheitszusagen einen ersten wichtigen Schritt machen und der Brüsseler Kriegstreiberei einen ordentlichen Dämpfer verleihen. Den Mut bringt die ÖVP aber leider nicht auf. Aus diesem Grund braucht unser Land einen FPÖ-Bundeskanzlers Herbert Kickl, denn Nehammer samt seiner Kriegsunterstützer-Regierung haben bewiesen, dass ihnen nichts daran liegt, ihre Stimme für ein rasches Kriegsende einzusetzen. Als einzige stabile Kraft setzt sich die FPÖ als einzige Partei vehement für den sofortigen Kriegsstopp ein“, verwies die Europasprecherin auf das von Ungarn und Polen im Rahmen des EU-Gipfels eingelegte Veto für eine Asyl-Zwangsverteilung gegen den Willen der EU-Statten. Dass sich die Österreicher gegen die Fortführung des Krieges aussprechen, würde auch die erfolgreiche parlamentarische Petition der FPÖ mit dem Titel „Aktive Friedens- und Neutralitätspolitik statt Kriegstreiberei“ zeigen, die unter der Adresse www.kriegstoppen.at unterzeichnet werden kann.



„Dass die Europäische Union, aber insbesondere die schwarz-grüne Bundesregierung die dringend erforderliche Kehrtwende hinlegt und sich den Themen wie der unkontrollierten illegalen Einwanderung und einer Absicherung der EU-Außengrenzen mit einer ‚Festung Österreich‘, der verfassungsrechtlichen Absicherung unseres Bargeldes mit einer ‚Festung Bargeld‘ widmet und sich mit der 'Festung Neutralität' im Russland-Ukraine-Konflikt für Friedensverhandlungen einsetzt, habe ich aufgegeben. Denn nur mit der FPÖ in der Bundesregierung – angeführt von einem Volkskanzler Kickl - wird es wieder Politik vom Volk für das Volk geben!“. Vor allem die dringende Frage der unkontrollierten neuen Völkerwanderung werde unter der neuen EU-Ratspräsidentschaft Spaniens nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie dringend benötigen würde, zweifelte Steger aufgrund der jüngsten Aussagen des Spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, wonach Migration nicht zu den Prioritäten des spanischen Ratsvorsitzes gehöre, an.



