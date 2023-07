Kraus-Winkler: Lust auf Österreich ist ungebrochen!

Aktuelle Buchungslage lässt einen guten Sommer erwarten

Wien (OTS/BMAW) - „Die heurige Sommersaison ist gut gestartet. So gab es im Mai 8,2 Millionen Nächtigungen – ein Plus von 10,3 Prozent zu 2019. Erfreulich ist auch, dass es vor allem auch aus unseren wichtigsten Herkunftsmärkten, Deutschland und den Niederlanden, große Nachfrage nach Urlaub in Österreich gibt. Vieles zeigt deutlich, wie groß die Reiselust ist – und das trotz Teuerung. Diesen Schwung gilt es in die nächsten Monate mitzunehmen, denn der Sommer in Österreich hat viel zu bieten, von den österreichischen Seen bis hin zum Almsommer und den Kultursommerangeboten“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Rückmeldungen aus den Bundesländern zeichnen derzeit jedenfalls ein positives Bild. So berichten alle von einer guten bis sehr guten Buchungslage in den Sommermonaten. Auch die Stimmung in den Betrieben ist positiv – man rechnet damit die Zahlen von 2019 bzw. 2022 zu erreichen. In der Sommersaison 2019 gab es 78,8 Millionen Nächtigungen, während es in der Sommersaison 2022 77,9 Millionen waren.

Urlaub ist ein bedeutendes Grundbedürfnis

Auch die Tourismusanalyse des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) ging unlängst von einer positiven Sommersaison 2023 aus. Das ÖHV-Urlaubsradar sprach zuletzt davon, dass 52 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ihren Urlaub im Inland verbrächten – das sind um sechs Prozentpunkte mehr.

„Gerade zu Beginn der Sommerferien, bestätigen die erfreulichen Prognosen, dass Urlaub ein Grundbedürfnis der Menschen ist. Ebenso zeigt sich, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis des Österreich-Urlaubs sowohl für den inländischen als auch ausländischen Gast stimmt. Der Tourismusstandort Österreich bleibt damit weiterhin auch international wettbewerbsfähig. Zu verdanken ist dies vor allem auch den Maßnahmen der Bundesregierung zur Abfederung der Teuerung“, so Kraus-Winkler.

Im Mai 2023 sind die Nächtigungen ausländischer Gäste um 12,6 Prozent auf 5,1 Millionen im Vergleich zu 2019 gestiegen. Inländische Gäste machten im Mai 2023 in Summe 3,1 Millionen Nächtigungen aus – ein Plus von 6,7 Prozent zu 2019.

