23. Bezirk: Breitenfurter Straße - Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen Walter-Jurmann-Gasse und Hödlgasse

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden startete die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 20. Juni mit den Vorarbeiten zur Sanierung der kompletten Fahrbahn der Breitenfurter Straße im Abschnitt zwischen Walter-Jurmann-Gasse und Hödlgasse im 23. Bezirk. Mit Dienstag, dem 4. Juli, beginnen die verkehrswirksamen Maßnahmen zu den Sanierungsarbeiten.

Details

Im Zuge der Fahrbahnsanierungsmaßnahmen in der Breitenfurter Straße werden die bestehenden Baumscheiben zwischen Gerbergasse und Hödlgasse vergrößert. Das garantiert eine bessere Durchlüftung sowie mehr Wasseraufnahme und sorgt für bessere Wachstumsbedingungen für die Bäume.

Verkehrsmaßnahmen

Die Breitenfurter Straße wird in den Sommerferien - ab 4. Juli bis 31. August 2023 – ab Hödlgasse bis und in Richtung Walter-Jurmann-Gasse als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung in Richtung stadtauswärts führt ab Walter-Jurmann-Gasse über Wiegelestraße, Ziedlergasse und Hödlgasse zur Breitenfurter Straße. Um diese Umleitung zu ermöglichen, werden die Wiegelestraße ab der Walter-Jurmann-Gasse bis und in Richtung Gastgebgasse/Ziedlergasse und die Gastgebgasse ab Wiegelestraße/Ziedlergasse bis und in Richtung Breitenfurter Straße als provisorische Einbahnen geführt. Die von der Umleitung betroffenen Haltestellen der Autobuslinien 62A (Gerbergasse, Gastgebgasse und Hödlgasse) werden auf Baudauer aufgelassen. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Ziedlergasse vor Höhe Hausnummer 19 errichtet. Die von der Umleitung betroffenen Haltestellen der Autobuslinien 64A „Atzgersdorf Bildungscampus“ sowie „Atzgersdorf Ziedlergasse“ und „Hödlgasse“ werden ebenso auf Baudauer aufgelassen. Ersatzhaltestellen werden in der Walter-Jurmann-Gasse vor Höhe Hausnummer 2-4 und in der Ziedlergasse vor Höhe Hausnummer 19 errichtet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 23., Breitenfurter Straße von Walter-Jurmann-Gasse bis Hödlgasse

Baubeginn: 20. Juni 2023

Geplantes Bauende: 31. August 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

