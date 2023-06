22. Bezirk: Umbau des Kreuzungsplateaus Langobardenstraße/Kapellenweg

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. Juli 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit dem Umbau des Kreuzungsplateaus Langobardenstraße/Kapellenweg im 22 Bezirk. Anlässlich der Errichtung eines neuen Schulstandortes im unmittelbaren Umfeld wird die Kreuzung an die neuen Anforderungen angepasst, um sicheres und komfortables Vorankommen für alle Verkehrsteilnehmer*innen zu gewährleisten.

Details

Vor dem neuen Schulgebäude werden in der Langobardenstraße zwei Kiss-and-Ride-Zonen errichtet. Fuß- und Radverkehr werden im Kreuzungsbereich besser entflochten. In Fahrtrichtung stadtauswärts wird in der Langobardenstraße eine Linksabbiegerelation geschaffen. Die bestehende Linksabbiegerelation Richtung stadteinwärts wird geringfügig adaptiert. Der Kapellenweg zwischen Langobardenstraße und Tragwerk der U-Bahnline U2 wird inklusive eines Gehweges und eines rund 3 Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweges ausgebaut. Ampelanlagen sowie Beleuchtung im Bereich des Kreuzungsplateaus werden an die neuen Gegebenheiten angepasst bzw. erneuert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen tagsüber und in der Nacht. Bei Tag wird je Fahrtrichtung und –relation ein Fahrstreifen aufrecht erhalten. Nachts wird der Verkehr durch einen Verkehrsregelungsposten der Polizei durchgeschleust. Radverkehr und Fußverkehr bleiben aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Kreuzungsplateau Langobardenstraße/Kapellenweg

Baubeginn: 04. Juli 2023

Geplantes Bauende: 1. September 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

