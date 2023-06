FPÖ – Schnedlitz: "Skurriler Sesselkreis plan-, visions- und zukunftsloser ÖVP-Minister löst nicht ein Problem der Österreicher!"

Neuwahlen und freiheitlich geführte Bundesregierung mit Volkskanzler Herbert Kickl sind dringender denn je für positive Zukunft Österreichs

Wien (OTS) - „Ob Rekordinflation, Kostenlawine, illegale Masseneinwanderung oder der zunehmende Souveränitätsverlust an die übergriffige EU und die Aushöhlung unserer immerwährenden Neutralität, all das haben die Österreicher der katastrophalen Politik der ÖVP zu ,verdanken´. Nehammer, Karner und Co. haben keinerlei Plan für die Gegenwart, daher werden ihnen die Bürger auch keine politische Zukunft geben. Das war ein skurriler plan-, visions- und zukunftsloser ÖVP-,Sesselkreis‘ – mehr nicht‘“, so kommentierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz den heutigen ÖVP-Zukunftsraum-Dialog.

Immer mehr Österreicher würden erkennen, dass die FPÖ die einzige stabile Kraft sei, die konsequent für ihre Interessen und ihre Anliegen eintrete. „Ginge es der ÖVP wirklich um eine positive Zukunft unserer Heimat, dann bräuchte sie sich nicht zu solchen ,Sesselkreisen´ treffen, sondern nur all jene Forderungen umsetzen, die wir Freiheitliche schon längst auf den Tisch gelegt haben: Nämlich etwa das Sofortmaßnahmenpaket zur nachhaltigen Entlastung der Bürger gegen die Rekordteuerung in allen Bereichen oder unser 23-Punkte-Maßnahmenpaket für einen sofortigen Asylstopp und eine ,Festung Österreich´ gegen die illegale Masseneinwanderung. Dazu ist die Volkspartei aber weder fähig noch willens. Daher braucht unsere Heimat schnellstmögliche Neuwahlen, damit eine freiheitlich geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl für eine politische Trendwende für ein Österreich in Freiheit, Wohlstand und Sicherheit sorgt!“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at