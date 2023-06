18. Bezirk: Gentzgasse/Weimarer Straße – Straßenbaumaßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit

Wien (OTS) - Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 4. Juli 2023, mit der Errichtung einer Fahrbahnanhebung am Kreuzungsplateau Gentzgasse/Weimarer Straße im 18. Bezirk. Zudem wird in der Weimarer Straße eine neue Baumscheibe errichtet.

Verkehrsmaßnahmen

Das Kreuzungsplateau ist auf Baudauer für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die betreffenden Abschnitte von Gentzgasse und Weimarer Straße werden als provisorische Sackgassen ausgebildet. Der Fußverkehr bleibt aufrecht.

Örtlichkeit der Baustelle: 18., Kreuzungsplateau Gentzgasse/Weimarer Straße

Baubeginn: 4. Juli 2023

Geplantes Bauende: 31. August 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbauu

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at