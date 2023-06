„Ekrem Yalcindag: Seeing the World Anew“ im Bank Austria Kunstforum Wien

Vernissage am 6. Juli 2023, um 18.00 Uhr. Von Robert Fleck kuratierte Ausstellung ist bis 1. August 2023 bei freiem Eintritt zu sehen. Die Ausstellung ist Hermann Nitsch gewidmet.

Höhen und Tiefen wechseln sich ab wie nie in der westlichen Malereitradition Robert Fleck, Ausstellungskurator

Wien (OTS/LCG) - Die von Kunsthistoriker Robert Fleck kuratierte Ausstellung „Ekrem Yalcindag – Seeing the World Anew“ umfasst mehr als 70 Werke aus den aktuellen Werkgruppen des Künstlers. Die außergewöhnlichen Oberflächen seiner Bilder entfalten in den lichterfüllten Ausstellungsräumen eine einmalige Wirkung. Ekrem Yalcindag zählt zu den renommiertesten türkischen Künstlern der Gegenwart und widmet die Ausstellung seinem engen Freund Hermann Nitsch (1938 – 2022).

Seine Gemälde bestehen aus mosaikartigen Netzen aus kleinen, abstrahierten Blütenformen, welche die kompletten Bildflächen füllen. Ihre erhabene, reliefartige Oberfläche entsteht, indem der Künstler Ölfarbe mit einem Miniaturpinsel millimeterdick aufträgt und feine Linien stehen lässt.

„Höhen und Tiefen wechseln sich ab wie nie in der westlichen Malereitradition“ , so Fleck.

Für das Malen eines einzigen Bildes, das nicht nur visuelle, sondern auch taktile Reize entfaltet, benötigt der Künstler mehrere Wochen. „Sein ganzes Unternehmen hat einen rituellen Aufbau. Was er macht, entspricht einem Ritual“, schrieb Nitsch über Yalcindags Kunst

Im Zentrum der Ausstellung stehen die Arbeiten aus seiner jüngsten Werkserie „Natures“, die erstmals zu sehen sind. In diesen großformatigen Bildern kombiniert der Künstler seine Malerei mit Holzdruck und Siebdruck, was einem Quantensprung in seinem Œuvre gleichkommt.

Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog mit einem Text von Robert Fleck.

