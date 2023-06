Ferien – Lernpause mit Lesespaß in NÖ

LR Schleritzko: Bibliotheken bieten als Orte der Begegnung wieder viele verschiedene Sommeraktivitäten an

St. Pölten (OTS) - Die öffentlichen NÖ Bibliotheken sind der perfekte Ort für die Austragung von Ferienspielen oder einzelnen Stationen von Ferienaktionen in Gemeinden. Angebote, wie die MINT-Aktionsbox, die Mitmachstationen oder Veranstaltungen zur Literaturvermittlung, sowie naturwissenschaftliche Workshops liefern eine spannende Abwechslung und sind abwechslungsreiche Unterhaltung im entspannten Ferienalltag. Das Ausprobieren von neuen Technologien, erste Versuche im Programmieren oder das Kennenlernen von Apps, die Fantasy-Romane oder Bilderbuchgeschichten zum Leben erwecken, sind nur einige der digitalen Möglichkeiten, die Kinder und Jugendliche in den Bibliotheken testen können. Rätselrallyes durch die Welt der Bücher und Bilderbuchkinos werden mit dem interessanten Medienbestand der niederösterreichischen Bibliotheken verknüpft und wecken so die Lust am Lesen.

„Niederösterreichs Bibliotheken können gerade im Sommer als Ausflugsziel genutzt werden – als Orte der Begegnung bieten sie wieder viele verschiedene Sommeraktivitäten an. Jetzt haben alle die Gelegenheit, um ihre Bücherei im Ort kennen zu lernen – und das mittels eines bunten Straußes an Ferienspielen und Co, die vor allem für Kinder durchgeführt werden. Doch auch Mama und Papa, Oma und Opa oder Tante und Onkel sind dazu eingeladen, Bibliotheksluft zu schnuppern“, freut sich Landesrat Ludwig Schleritzko über die vielfältigen Angebote der blau-gelben Bibliotheken.

Die Teilnahme an der Aktion „Lesemeisterin und Lesemeister gesucht!“ ist in allen Bibliotheken möglich. Dabei werden die jungen Leserinnen und Leser von 6 bis 13 Jahren eingeladen, Bücher und Geschichten zu bewerten und kurz ihre Meinung zum Gelesenen abzugeben. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek freie Plätze beim großen Lesemeisterinnen- & Lesemeister-Abschlussfest. Für Jugendliche von 13 bis 19 Jahren gibt es am 1. August in der Stadtbücherei St. Pölten einen VR-Brillen-Workshop, bei dem virtuelle Reisen getestet werden können und gemeinsam neue Angebote für Jugendliche entwickelt werden.

Für das Angebot in Ihrer Nähe erkundigen Sie sich in Ihrer NÖ Bibliothek, fragen Sie in Ihrer Pfarre oder Ihrem Gemeindeamt und finden Sie das passende Angebot in den lokalen Ferienspielkalendern.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, Telefon 02742/9005-17993, E-Mail kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at, www.treffpunkt-bibliothek.at

