Austrian Forum for Peace: Neues internationales Konferenzformat auf der Friedensburg Schlaining von 3. bis 6. Juli

Österreichisches Friedenszentrum (ACP) erwartet rund 400 Teilnehmer*innen an vier Konferenztagen – Live-Streaming der Eröffnung am 3. Juli um 17 Uhr

Stadtschlaining (OTS) - Am kommenden Montagnachmittag wird das erste Austrian Forum for Peace feierlich eröffnet. Für diese Veranstaltung ist ab 17 Uhr ein APA-Streaming verfügbar.

Im Rahmen des künftig jährlich stattfindende Konferenzformats, initiiert vom ACP und unterstützt vom Land Burgenland, sollen mittels einer Vielzahl an Ansätzen und Perspektiven - Séverine Autesserre (Columbia University), Velina Tchakarova (FACE), Peter Neumann (King’s College London), Chukwuemeka EZE (WANEP) und vielen mehr - neue Antworten für die Friedensarbeit gefunden werden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und ACP-Präsident Norbert Darabos können u. a. den Generaldirektor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Robert Mardini, Christina Kokkinakis von EEAS oder den Stellvertretenden Generalsekretär der Arabischen Liga Hossam Zaki begrüßen. Neben dem Krieg in der Ukraine und der verstärkten Rivalität zwischen den Großmächten wirken sich aktuell Klimakrise und Technologiewandel dramatisch auf die Sicherheit und Stabilität in der Welt aus. Während beim NATO-Gipfel in der darauffolgenden Woche militärische Verteidigung im Mittelpunkt steht, sollen im Rahmen des Austrian Forum for Peace bestehende Annahmen der Konfliktprävention und -bearbeitung überdacht und erste Ergebnisse am letzten Tag der Konferenz, am 6. Juli, präsentiert werden.

Das detaillierte Programm, konzipiert von ACP-Direktor Moritz Ehrmann und seiner Stellvertreterin Eva Huber ist hier abrufbar: www.peaceforum.at.

Bearbeitet werden die Themenschwerpunkte der Konferenz am 4. und 5. Juli sowohl in Form von Plenarveranstaltungen als auch mittels Expert*innenworkshops. Der zweite Konferenztag steht ganz im Zeichen des Nexus Klimas und Konflikt. Zu den offenen Formaten am 5. Juli, wie eine Podiumsdiskussion mit Bestseller-Autor Marc Elsberg rund um sein neues Buch „°C“ oder das Filmscreening von „Aya“ zum Thema Klimakrise, ist die einheimische Bevölkerung herzlich eingeladen.

In der Abschlussphase des ersten Austrian Forum for Peace, am 6. Juli, wird erstmals ein „Peace Tech-Marktplatz“ stattfinden. Hier können innovative Ideen, Projekte und Initiativen zur Nutzung von Technologie und digitalen Lösungen für den Frieden aus der Nähe betrachtet werden.

Unterstütz wird das Austrian Forum for Peace von: Bank Austria, Bank Burgenland, BDO, Burgenland Energie, Wirtschaftsagentur Burgenland, Generali, LIB, KPMG, Porr, Raiffeisen, Siemens, Ströck, Unger, Wr. Städtische und der Wirtschaftskammer Burgenland

Der Link zum APA-Livestream für 3. Juli 2023, 17 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Tina Madl, communication @ ac4p.at