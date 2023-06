VP-Mahrer/Korosec ad Warnstreik: Mit Anlauf in den Abgrund – Wiener SPÖ ignoriert Gesundheitsnotstand

Wiener SPÖ ist blind und taub für Probleme der Wienerinnen und Wiener und der eigenen Parteifunktionäre

Wien (OTS) - Der heutige Warnstreik in der Zentralen Notaufnahme der Klinik Ottakring zeigt deutlich, wie es um das Gesundheits- und Spitalswesen in Wien bestellt ist. Die SPÖ Wien schaut jedoch weiter weg. Selbst eine der Streikführerinnen, welche auch SP-Bezirksrätin in Hernals ist, bekommt kein Gehör von ihrem Parteigenossen, Gesundheitsstadtrat Hacker: „Erneut zeigt sich, dass die Wiener SPÖ alle echten Probleme in unserer Stadt ignoriert – sogar, wenn die eigene Parteibasis auf diese verzweifelt aufmerksam macht. Die SPÖ-neos Stadtregierung hat komplett den Kontakt zu den Wienerinnen und Wienern verloren“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Dazu die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec: „Die SPÖ hat in Wien kein Gehör für die akuten Probleme im Gesundheitswesen. So konzentriert sich Stadtrat Hacker lieber auf die Nebenbeschäftigungen von Spitalsärzten als auf die deutlichen Hilferufe aus den eigenen Reihen.“ Korosec fordert ein sofortiges Umdenken bei Stadtrat und Management und das Erstellen -und Umsetzen - eines Notfallplans mit umfassenden Maßnahmen, um der untragbaren Situation an Wiens Spitälern entgegenzuwirken.

„Dem Gesundheitsstadtrat müssen die eklatanten Probleme in den Wiener Gesundheitseinrichtungen, allen voran dem Wilhelminenspital, doch bekannt sein: Umso mehr frage ich mich, wieso er nicht handelt? Die Wienerinnen und Wiener und die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten sich dringend Antworten auf diesen Gesundheitsnotstand. Denn derzeit betreibt Hacker nicht einmal Symptombekämpfung. Er schaut einfach weg“, so Mahrer abschließend.

