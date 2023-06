„Thema“ über den Fall des Buben in der Hundebox

Am 3. Juli um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert „Thema“ am Montag, dem 3. Juli 2023, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Gequält und fast getötet – Der Bub in der Hundebox

Warum liefen Anzeigen von der Schule und dem Krankenhaus ins Leere? Warum wurden die Hilferufe des Buben nicht gehört? Hat niemand bemerkt, was die Mutter tut? Viele Fragen rund um das Martyrium eines Buben im Waldviertel sind unbeantwortet. Erst jetzt, Monate, nachdem der Bub befreit wurde, soll eine Expertenkommission klären, was bei den Behörden falsch gelaufen ist. Astrid Wagner, die Anwältin der Mutter, sagt: „Sie hat eine schwere Persönlichkeitsstörung und stand unter dem Einfluss einer Freundin, der sie bedingungslos gehorchte, egal was sie befahl.“ Beide Frauen sind in Untersuchungshaft. Können solche Fälle verhindert werden? Finden Kinder nach einem Martyrium dieser Art wieder zurück ins Leben? Eine „Thema“-Reportage von Leon Hoffmann-Ostenhof und Sonja Hochecker.

Jeder hat sie, keiner will sie: Angst

Das unerwünschte Gefühl hat seit Bestehen der Menschheit unser Überleben gesichert. „Jede Versicherung, die wir abschließen, beruht auf Angst“, sagt die Psychiaterin Constanze Dennig. In ihrem Buch „Willkommen Angst – Vom Nutzen der Furcht“ beschreibt sie die positiven Aspekte des Gefühls, aber auch, wie Menschen ihre Ängste in den Griff bekommen können. „Die permanente Reizüberflutung der digitalen Welt ist einer der Gründe für die große Zunahme an Angststörungen“, sagt Constanze Dennig. Eva Kordesch hat mit Prominenten wie Ö3-Moderator Robert Kratky und dem Musiker und Kabarettisten Paul Pizzera über den Umgang mit ihren Ängsten gesprochen.

Psychoterror und seine Folgen

„Ich habe mich in der Opferrolle wiedergefunden, in dieser wehrlosen Rolle. Ich war bewegungslos“, berichtet Robert M. Es war kurz vor Mitternacht, der Sozialarbeiter war mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg von der Arbeit. Er gerät in eine Rangelei mit einigen jungen Männern und flüchtet. Zwei Männer folgen ihm bis in sein Wohnhaus und klopfen an seine Tür. Vier Tage später ist seine Wohnung aufgebrochen und völlig verwüstet. Wie können Betroffene mit den psychischen Folgen umgehen und warum geraten Männer in Rage? „Wenn ein Fremder völlig unvermittelt in die Privatsphäre eindringt, kommt es zu einer massiven Traumatisierung“, sagt Tobias Körtner vom Weißen Ring. Ein Bericht von Pia Bichara.

Visionär oder Freak? Wie sich ein Brite auf den Klimakollaps vorbereitet

Ben Green ist davon überzeugt, dass es zum totalen Zusammenbruch des gesellschaftlichen Lebens, wie wir es heute kennen, kommen wird. Vor etwa fünf Jahren hat der zweifache Familienvater daher beschlossen, seinen gut bezahlten Job als IT-Ingenieur an den Nagel zu hängen. Jetzt bereitet er sich darauf vor, was nach dem Kollaps kommen könnte. In einem abgelegenen Wald im deutschen Sachsen trifft er seine Vorbereitungen. Er baut 60 Sorten Gemüse und 30 Sorten Früchte an und wohnt in ehemaligen Armeebaracken der DDR-Volksarmee. Alexander W. Rauscher hat den Einsiedler für „Thema“ besucht.

