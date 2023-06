ORF-„Pressestunde“ mit Alexander Schallenberg, BM für europäische und internationale Angelegenheiten, ÖVP

Am 2. Juli um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Russische Revolte, Krieg in der Ukraine, Debatte um europäische Sicherheitspolitik: Außenminister Alexander Schallenberg vertritt Österreichs internationale Interessen in bewegten Zeiten. Nach dem Aufstand der Söldner-Truppe von Jewgeni Prigoschin blickt die Welt gespannt nach Russland. Ist der Machtkampf wirklich gebannt? Wie stabil ist Putins Herrschaft? Welchen Einfluss hat das Ringen in Russland auf den Krieg in der Ukraine? Doch auch auf europäischer Ebene gibt es Konfliktpotenzial. Ist die NATO der einzige Garant für Europas Sicherheit? Und was bedeutet das für das neutrale Österreich? Ungarn und Polen kritisieren die Asylpolitik der EU scharf. Wie kann ein Kompromiss aussehen? Wo steht Schallenberg in der Debatte? Österreichs Innenpolitik befinde sich im Vorwahlkampf, meinen viele Beobachterinnen und Beobachter. Mit welchen Parteien kann die Zusammenarbeit gelingen? Welche Projekte können jetzt noch umgesetzt werden?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 2. Juli 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Alexandra Föderl-Schmid

„Süddeutsche Zeitung“

und

Peter Fritz

ORF

