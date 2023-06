Kärnten übernimmt mit 1. Juli 2023 Präsidentschaft des Österreichischen Bundesrats

Bundesratspräsidentin Claudia Arpa setzt Schwerpunkt auf Kinder und junge Generation: „Kindern ein unbeschwertes Aufwachsen ermöglichen ist ein Herzensanliegen“

Klagenfurt (OTS) - Mit 1. Juli 2023 übernimmt Kärnten den Vorsitz des Österreichischen Bundesrates. Claudia Arpa wird die Präsidentschaft für die kommenden sechs Monate wahrnehmen und den inhaltlichen Fokus auf Kinder und junge Generationen legen.



In der bevorstehende Präsidentschaftsperiode wird sich Arpa dem Schwerpunkt „Kindern Perspektiven geben“ widmen. „In Zeiten der Teuerung ist es unsere wichtigste Aufgabe, sich insbesondere auch den Kindern und Jugendlichen zuzuwenden. Familien und Kinder trifft die aktuelle Situation besonders hart. Es muss uns daher gelingen, die Einkommensunterschiede in unserem Land zugunsten der Jüngsten zu verringern und unseren Kindern ein unbeschwertes und gleichberechtigtes Aufwachsen zu ermöglichen.“, so die angehende Bundesratspräsidentin.



Gerade Kärnten hat mit dem von Landeshauptmann Peter Kaiser initiierten neuen Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz, mit dem u.a. der Zugang zu Kindertagesstätten und Kindergärten ab Herbst gratis wird, nicht nur die größte Reform im Bereich der Elementarpädagogik seit 1945 eingeleitet, sondern ein vorzeigbares Modell entwickelt, das jungen Familien eine Hilfestellung ist und das Bundesland als kinder- und familienfreundlichen Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort positioniert.

Im umfassenden Lebensbereich von Kindern und Jugendlichen ist dies ein Beispiel, das Arpa forcieren und über die Ländergrenzen hinaus tragen möchte.



Mit dem im Bundesrat verankerten Kinderrechte-Ausschuss ist die Länderkammer nicht nur Vorbild und Botschafter für die Bedürfnisse junger Menschen, sondern auch geeignetes Forum, um fraktionsübergreifend über Themenstellungen junger Menschen und Kinder zu diskutieren.



In der Präsidentschaftsperiode von Arpa wird daher auch eine parlamentarische Enquete stattfinden, die sich der Bekämpfung von Armut, chancengerechter Bildung und Zukunftsperspektiven von Kindern widmet.



„Armut prägt über Generationen und wirkt weit über alle künftigen Lebensbereiche junger Erwachsener hinaus. Wir haben uns in Österreich nicht nur den Entwicklungszielen der UN-Konvention verpflichtet, sondern möchten auf breiter parlamentarischer Basis der jungen Generation Perspektive und Stimme geben", so Arpa abschließend .







Persönliche Infos:

Claudia Arpa, geb. 1967, ist seit April 2023 Mitglied des Österreichischen Bundesrates und mit 1.Juli 2023 Präsidentin des Bundesrats

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at