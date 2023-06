FPÖ – Schmiedlechner: „Wir brauchen und wollen keine Gentechnik in unseren Lebensmitteln!“

„Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen und gegen die Gentechnik-Etablierung in unserer Landwirtschaft und unseren Lebensmittel kämpfen!“

Wien (OTS) - Wie gestern durch einen geleakten Verordnungsentwurf der Kommission bekanntgeworden ist, soll schon bald die neue EU-Richtlinie zu gentechnisch veränderten Pflanzen vorliegen. „Die EU will damit die Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt ohne Wenn und Aber ermöglichen und weder der zuständige ÖVP-Minister Totschnig, noch sonst jemand der schwarz-grünen Bundesregierung fühlen sich in der Verantwortung, die Bevölkerung darüber zu informieren oder sich dagegen zur Wehr zu setzen. Im Gegensatz zur ÖVP stehen wir Freiheitliche aber als einzig stabile Kraft auf der Seite der Bevölkerung. Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, denn wir brauchen und wollen keine Gentechnik in unseren Lebensmitteln!“, kritisierte heute der FPÖ-Landwirtschaftssprecher NAbg. Peter Schmiedlechner und verwies auf das Volksbegehren für das Verbot der Gentechnik, welches schon 1997 von knapp 25 Prozent der Österreicher unterstützt wurde.



Schmiedlechner weiter: „Von der Agrarindustrie instrumentalisiert betont die Kommission in Sachen ‚Grüner Gentechnik‘ nur die angeblichen Vorteile. Auf die einstige kritische Auseinandersetzung mit den enormen Risiken verzichten sie. Wenn die EU die Gen-Editierung im Europäischen Gentechnikrecht mit der Überarbeitung der ‚Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt‘ tatsächlich so implementiert, wie derzeit kursiert, ist unsere Landwirtschaft komplett am Ende. Denn dann ist die Agrarindustrie endgültig an der Spitze der Macht angekommen.“



Dass die ÖVP den Willen der Österreicher nicht vertrete, sei mittlerweile bekannt, aber „dass nun auch die Grünen auf den Pro-Gentechnik-Zug aufspringen und auch die Kritik der NGOs ignorieren, zeigt erneut, dass sie ihre Werte schon lange an die großen Mächtigen verkauft haben“. „Wir Freiheitliche wollen keine Gentechnik auf unseren Tellern, sondern gesunde, natürliche Lebensmittel aus der Produktion unserer heimischen Bauern. Während die schwarz-grüne Bundesregierung die Bevölkerung der Agrarindustrie aussetzen will und sich damit wieder einmal den Eliten andient, können sich die Bürger im Gegensatz dazu auf uns Freiheitliche weiterhin verlassen. Wir bleiben standhaft und werden den Kampf gegen die Gentechnik nicht aufgeben!“, so Schmiedlechner abschließend.

