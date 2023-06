Karner eröffnet neue Landesleitzentrale in Oberösterreich – FOTO

Landesleitzentralen sichern Kommunikation und ermöglichen zentrale Steuerung von Polizeieinsätzen mit modernster Technik – Zeitgemäße Dienststellen wichtig für tägliche Polizeiarbeit

Wien (OTS) - „Die neun Landesleitzentralen in Österreich sichern die Kommunikation und ermöglichen die zentrale Steuerung von Polizeieinsätzen mit modernster Technik und bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagte Innenminister Gerhard Karner bei der Eröffnung der neuen Landesleitzentrale (LLZ) Oberösterreich am 30. Juni 2023 in Linz. Karner ergänzte: „Polizistinnen und Polizisten stehen jeden Tag im Jahr rund um die Uhr im Einsatz, deshalb sind zeitgemäße Dienststellen ganz besonders wichtig für die tägliche Polizeiarbeit – die polizeiliche Infrastruktur muss mit den Anforderungen der Zeit Schritt halten.“

Neben der der Offensive zu modernen Polizeiinspektionen würden auch die Planung von „Sicherheitszentren“ in Ballungsräumen sowie die österreichweite Errichtung von Einsatztrainingszentren zur Immobilienstrategie des Innenministeriums zählen, betonte der Innenminister. „Optimale Arbeitsbedingungen erhöhen die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ermöglichen den Menschen einen leichteren Zugang zu den Leistungen der Polizei.“ Der Innenminister erklärte die aktuellen Herausforderungen: „Digitalisierung und Cybercrime sind Herausforderungen, die eine Veränderung unserer Strukturen notwendig machen. Aber auch illegale Migration, die Bekämpfung der Schlepperei sowie jede Form des Extremismus sind Bereiche, bei denen wir auf Aus- und Weiterbildung sowie auf Regionalität und Prävention setzen müssen.“

„Die Polizeifamilie in Oberösterreich ist stolz, dass wir ein neues Headquarter inklusive der neuen Landesleitzentrale bauen durften“, sagte Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. „Die Kolleginnen und Kollegen finden darin bestmögliche Arbeitsbedingungen vor, vor allem bringt das auch einen Mehrwert für die Sicherheit der oberösterreichischen Bevölkerung.“ Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte: „Die neue Landesleitzentrale wird zu einer Sicherheitszentrale für unser ganzes Bundesland. Wir werden weiterhin alles daransetzen, damit wir für alle Eventualitäten und für alle Bedrohungen bestens vorbereitet sind – damit unsere Polizistinnen und Polizisten schnell und professionell einschreiten können."

1.640 Anrufe täglich in LLZ Oberösterreich

Nach drei Jahren Bauzeit wird in Oberösterreich die neue Landesleitzentrale für den Betrieb freigegeben. Sie ist zeitgerecht eingerichtet und durch ein einzigartiges Mediensystem, das das Einspielen von Live-Quellen in die Lagebilderstellung ermöglicht, ein Vorzeigemodell auf internationaler Ebene. Sie bietet auf einer Fläche von rund 1.340 Quadratmetern Arbeitsplätze für rund 90 Bedienstete. Diese arbeiten rund 600.000 Anrufe pro Jahr ab – das sind etwa 1.640 Anrufe täglich. Bei diesen Anrufen kommt es jährlich zu rund 150.000 Polizeieinsätzen.

