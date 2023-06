Bezirksmuseum 11 verlängert Kleintierzucht-Ausstellung

Eintritt frei bis 21. Juli, Info: bm1110@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - Die seit Ende März im Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) laufende Sonder-Ausstellung „Wie die Kleintierzucht die Welt verändert“ sollte bis Freitag, 30. Juni, dauern. Wegen dem regen Zustrom an Besucher*innen haben sich die ehrenamtlich aktiven Bezirkshistoriker*innen zu einer Verlängerung der Schau entschlossen. Noch bis Freitag, 21. Juli, können Groß und Klein die von Kurator Erich Koller gefällig arrangierte Dokumentation betrachten. Zu sehen gibt es Fotografien, Schriften und Objekte aus früherer Zeit sowie erklärende Texte.

Neben dem Kapitel „Geschichte der Kleintierzucht in Simmering und ganz Wien“ wird in der Ausstellung zum Beispiel über den traditionsreichen Tauben-Sport „Jauken“ informiert. Durch die Erklärungen zur Haltung und Zucht von kleinerem Getier (Vögel, Kaninchen, Meerschweinchen, u.a.) will Koller andere Menschen für sein Hobby begeistern. Die Öffnungsstunden lauten: Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr, zweiter und vierter Sonntag im Monat von 10.00 bis 12.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Spenden sind willkommen. Auskünfte: Telefon 4000/11 127 (Museumsleiterin Petra Leban) und E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Der Gestalter der aufschlussreichen Präsentation, Erich Koller, gehört dem „Rassezuchtverband Österreichischer Kleintierzüchter mit Tier-Natur- und Umweltschutz (RÖK)“ an. Anfragen betreffend der Aktivitäten dieser Vereinigung beantwortet der Fachmann per E-Mail: kolleridee@aon.at.

Allgemeine Informationen:

Rassezuchtverband Öst. Kleintierzüchter (RÖK): www.kleintierzucht-roek.at/

Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at