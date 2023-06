„Heimat Fremde Heimat“ über „SAG’S MULTI!“-Preisträger:innen, Klimaoasen und Tabuwörter

Am 2. Juli um 13.35 Uhr in ORF 2

Silvana Meixner präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 2. Juli 2023, um 13.35 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

„SAG’S MULTI!“

„SAG’S MULTI!“, der interkulturelle Redewettbewerb des ORF, prämierte diese Woche im Wiener Rathaus seine Preisträgerinnen und Preisträger. Von den 400 zumindest zweisprachigen Jugendlichen, die österreichweit von ihren Schulen nominiert wurden und zu 80 Prozent weiblich sind, haben es fast 200 in die Hauptrunde geschafft. Bei „SAG’S MULTI!“ wurden bisher insgesamt 89 Sprachen gesprochen und die Jurys, besetzt mit Autorinnen, Sprachexperten und Poetry-Slammern, wählten aus Reden etwa zu den Themen Klima, Flucht, Identität, Menschenrechte oder mentale Gesundheit jene aus, „die der Gesellschaft einen unbequemen Spiegel vorhalten“, meinte die Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Carmen Goby anlässlich der Preisverleihung. Ein Bericht von Sabina Zwitter.

Klimaoasen

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Anzahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad auch in Österreich vervielfacht. Laut GeoSphere Austria (ehemals ZAMG) besteht in diesem Jahr eine knapp 70-prozentige Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Temperaturen im August. Vor allem in städtischen Gebieten stellt die Hitze eine Gefahr dar. Abkühlungsorte wie die sogenannten Klimaoasen der Caritas und das Pilotprojekt „Coole Zone“ der Stadt Wien bieten Schatten, Verpflegung und Erholung – insbesondere für vulnerable Bevölkerungsgruppen. Adriana Jurić berichtet.

Tabuwörter

„Was darf man denn überhaupt noch sagen?!“ – Dieser Aussage begegnet man immer wieder, wenn von der vermeintlichen Tabuisierung von Wörtern gesprochen wird. Es geht dabei um Fremdbezeichnungen, die von vielen Menschen, die ob ihrer Herkunft damit bezeichnet werden, als diskriminierend abgelehnt werden. In welchem Zusammenhang darf man diese Wörter verwenden? Wie entwickelt sich unsere Sprache und kann man diese Wörter überhaupt verbieten oder gar ersetzen? Samuel Mago fragte nach bei Betroffenen, Sprachforschenden und auf den Straßen Wiens.

