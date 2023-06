SPÖ-Finanzsprecher Krainer: 8 Prozent Inflation sind das in Zahlen gegossene Versagen der Regierung

Wien (OTS/SK) - Österreich hat nach wie vor eine der höchsten Inflationsraten in der Eurozone. Im Juni lag die Teuerungsrate in Österreich bei 8 Prozent, der Abstand zu den westlichen Nachbarländern ist nach wie vor sehr groß. „Die 8 Prozent sind das in Zahlen gegossene Versagen der Regierung gegen die Teuerung“, sagt SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. „Dass die ÖVP die nach wie vor sehr hohe Inflation im Juni als Erfolg feiert, weil sie ein bisschen niedriger ist als im Mai, sagt alles über den Zustand der ÖVP. Die Bevölkerung leidet unter der Teuerungskrise und die ÖVP feiert mit den Konzernen, die die höchsten Gewinne aller Zeiten machen.“ ****

Die SPÖ hat schon vor langem ihr Konzept gegen die hohe Teuerung vorgestellt. Dazu gehört ein Preisstopp für alle Mieten bis 2025, die temporäre Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und die Einsetzung einer Preiskommission mit Biss. (Schluss) wf/lp

